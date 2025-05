El luchador ruso Salman Hachimikov, el primer europeo en conquistar el Campeonato Peso Completo IWGP, falleció en Moscú, Rusia a los 75 años de edad, debido a una insuficiencia cardiaca.

Salman Hashimikov fue un competidor dominante en la lucha libre amateur en las décadas de 1970 y 1980, ganando la medalla de oro en la división de peso completo del Campeonato Mundial de Lucha Libre en 1979, 1981, 1982 y 1983. También ganó el oro en los Campeonatos Europeos de 1979 y 1981, y obtuvo medallas de plata en 1980 y 1984. Lamentablemente no pudo acudir a unos Juegos Olímpicos debido al infame boicot que sufrió la Unión Soviética en 1984.

A finales de la década de 1980, se benefició de la política de la Perestroika de la Unión Soviética, convirtiéndose en uno de los primeros atletas profesionales de la era soviética en competir en el Bloque Libre. A pesar de no haber entrenado nunca para ser luchador profesional, sus habilidades atléticas y su técnica cautivaron a los aficionados.

En 1989, Antonio Inoki buscó fortalecer las relaciones globales a través de la lucha libre profesional, e hizo una interesante alianza con Rusia, por lo que en febrero debutaron en un mano a mano de exhibición, Salman Hashimikov (checheno) contra su compatriota Victor Zangiev en el Ryogoku Kokugikan. Ambos continuaron entrenando en el Dojo de NJPW integrando el Red Bull Army. Dos meses después, Hashimikov participó en la primera cartelera del Tokyo Dome en Battle Satellite, consiguiendo una notable victoria contra Crusher Bam Bam Bigelow.

La victoria en esta lucha lo puso en la línea para retar al entonces poseedor del Campeonato de Peso Completo IWGP, Big Van Vader, a quien derrotó el 25 de mayo de 1989 luego de que Inoki ejerciera una gran presión sobre el gladiador ruso. Su triunfo fue impresionante, siendo el quinto monarca de éste título, aunque su reinado fue breve, sólo de 48 días para caer en el evento «Summer Fight Series 1989» el 12 de julio, en el Osaka Prefectural Gymnasium ante Riki Choshu.

IWGP Heavyweight Match between Big Van Vader vs Salman Hashimikov on May 25th, 1989 during NJPW Battle Satellite 1989 at the Osaka- Jo Hall in front of 12,000 people.

Hashimikov, the decorated Soviet freestyle wrestler became the 5th IWGP Heavyweight Champ

RIP legend pic.twitter.com/bfDIP42qcH

