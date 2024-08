Finalmente se ha revelado la rival que Mercedes Moné enfrentará en Capital Collision 2024, evento donde expondrá el Campeonato Femenino NJPW Strong.

► Momo Watanabe lanzó su desafío

En días pasados se confirmó la presencia de la monarca Mercedes Moné en la magna función que New Japan Pro Wrestling ofrecerá en Washington, D.C. el 30 de agosto, donde expondrá por primera vez el cetro que le arrebató a Stephanie Vaquer en Forbidden Door a finales de junio.

Sin embargo, su oponente no había sido conocida, hasta que hoy, 15 de agosto, Momo Watanabe, luchadora de Stardom lanzó un reto y dio un paso al frente para ser la siguiente retadora de «The CEO». La empresa del león y Stardom promocionan en redes sociales este desafío.

Watanabe es una de las peligrosas integrantes de HATE, la facción en la que se transformó Oedo Tai, que tiene planeado dominar Stardom a base de violencia.

BREAKING

'Heat, typhoons and earthquakes? I'd rather wrestle in America.'

Momo Watanabe has challenged @MercedesVarnado for Capital Collision!#njcapital 8/30 TICKETS https://t.co/etMc1IcFMC https://t.co/rFCZTtxDXx — NJPW Global (@njpwglobal) August 15, 2024

El cartel va como sigue:

NJPW «CAPITAL COLLISION» 30.08.2024

Entertainment & Sports Arena, Washington, DC, USA

-. Trish Adora vs. Hanako.

-. Tom Lawlor y Fred Rosser vs. Jorel Nelson y Royce Isaacs.

-. Zack Sabre Jr. vs. Titán.

-. Hiromu Takahashi vs. Mustafá Ali

-. Contendientes al NJPW Strong Tag Team Title: Robbie Eagles y Bad Dude Tito vs. James Drake y Zack Gibson vs. Hiroshi Tanahashi y Tomohiro Ishii

-. NJPW Strong Openweight Tag Team Title: Shane Haste y Mikey Nicholls (c) vs. Hechicero y Virus

-. NJPW Strong Women’s Title: Mercedes Moné (c) vs. Momo Watanabe

-. NJPW Strong Openweight Title: Gabe Kidd (c) vs. Lio Rush