NJPW: Moloney y Newman clasifican al G1 Climax

Como parte de la gira «New Japan Soul 2025«, New Japan Pro Wrestling llegó al Tokyo Korakuen Hall donde se realizaron los primeros dos combates clasificatorios para el G1 Climax.

► «New Japan Soul 2025»

Previo a estos duelo clasificatorios, el campeón Hirooki Goto y el retador Zack Sabre Jr.,se midieron en una previa por equipos. Goto formó equipo con Shota Umino y Oleg Boltin; mientras que Sabre se alió con Ryohei Oiwa y Hartley Jackson. El choque fue recio y se centró en la rivalidad de Goto y Sabre; aunqeu en la recta final, Jackson impactó a Umino con una Death Valley Bomb. Pero Umino intentó desesperadamente cubrirlo y finalmente hundió a Jackson con un lazo y un Second Chapter.

La primera lucha clasificatoria fue entre Ishii Tomohiro y Drilla Moloney para decidir quién participaría en el Grupo B del G1 Climax 35. Ishii hizo gala de su gran experiencia con una lucha dura, pero Moloney opuso una resistencia total. Cuando el combate llegó a su clímax, Moloney desató un Vertical Drop Brainbuster. Luego siguió con una serie de The Gores y un Drilla Killer. Después hundió al tenaz Ishii con un Drilla Killer, obteniendo su tan esperada primera aparición en el G1 Climax.

En el turno estelar se midieron Taichi y Callum Newman para decidir quién participaría en el Grupo A del G1 Climax 35. Callum atacó con su característica velocidad en un intento de rendir rápidamente al japonés. Sin embargo, Taichi, quien aspiraba a competir por primera vez en dos años, respondió con un ataque feroz. En el momento decisivo, Taichi intentó usar un Black Mephisto, pero Callum lo evitó y usó un Frankensteiner inverso. Luego, le dio un rodillazo en la cara, desatando un Firebolt. para obtener una victoria aplastante. De esta manera, Callum Neuman logró su pase por segundo año consecutivo.

Los resultados completos son:

NJPW «NEW JAPAN SOUL 2025», 23.06.2025

Tokyo Korakuen Hall

1,110 Espectadores

0. Tatsuya Matsumoto vs. Zane Jay – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (10:00).

0. Masatora Yasuda venció a Daiki Nagai (5:13) con un Crab Hold.

1. Ren Narita, Yujiro Takahashi, SHO, DOUKI y Yoshinobu Kanemaru vencieron a Toru Yano, YOH, Master Wato, Shoma Kato y Katsuya Murashima (7:47) cuando YOH fue descalificado

2. «King of Darkness» EVIL, SANADA, Don Fale y Chase Owens vencieron a YOSHI-HASHI, Togi Makabe, Tomoaki Honma y Tiger Mask (8:42) con la EVIL de EVIL sobre Honma.

3. Yuya Uemura y Ryusuke Taguchi vencieron a Great-O-Khan y Jacob Austin Young (7:37) con un Diving Body Attack de Uemura sobre Young.

4. Gabe Kidd y Taiji Ishimori vencieron a Hiroshi Tanahashi y Jado (5:23) con un Bone Lock de Ishimori sobre Jado.

5. Hirooki Goto, Shota Umino y Oleg Boltin vencieron a Zack Sabre Jr., Ryohei Oiwa y Hartley Jackson (9:11) con un Second Chapter de Umino sobre Jackson.

6. G1 Climax – Grupo B – Lucha de Clasificación: Drilla Moloney venció a Tomohiro Ishii (17:10) con la Drilla Killa.

7. G1 Climax – Grupo A – Lucha de Clasificación: Callum Newman venció a Taichi (23:32) con un Firebolt.