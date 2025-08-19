NJPW: Luchas titulares en «Road to Destruction»

New Japan Pro Wrestling reveló los duelos titulares que se dirimirán durante la gira «Road to Destruction 2025«.
► «Road to Destruction 2025».
La gira dará inicio el 9 de septiembre y hasta el momento se han confirmado tres duelos de campeonato.
El primero de ellos es el Campeonato de Tercias de Peso Abierto NEVER, donde los monarcas reinantes, Toru Yano, YOH y Master Wato se medirán a Hiroshi Tanahashi, El Desperado y Ryusuke Taguchi
NJPW «ROAD TO DESTRUCTION», 13.09.2025
Tokyo Korakuen Hall
– NEVER Openweight Six Man Tag Team Title: Toru Yano, YOH y Master Wato (c) vs. Hiroshi Tanahashi, El Desperado y Ryusuke Taguchi
New Japan Pro-Wrestling – «NJPW BATTLE LINE HOKKAIDO ~ ROAD TO DESTRUCTION»
NJPW, 15.09.2025
Nippon Engineering College of Hokkaido Gymnasium Arena
– Hiroshi Tanahashi Final Road ~ Enishi – 2/3 Falls Match: Hiroshi Tanahashi, El Desperado y Ryusuke Taguchi vs. Togi Makabe, Toru Yano y Tomoaki Honma
La conclusión de la gira Battle Line Hokkaido de Road to Destruction se llevará a cabo el 24 de septiembre en el Kita Gas Arena Sapporo 46, donde los pesos pesados junior serán los protagonistas
House Of Torture (DOUKI y SHO) se medirán contra Robbie Eagles y Kosei Fujita de TMDK por el Campeonato de Parejas de Peso Jr. IWGP. Será la segunda vez que los monarcas expongan su título.
El Desperado expondrá por octava ocasión en su quinto reinado, el Campeonato Mundial de Peso Jr. IWGP, enfrentando a YOH.
NJPW, 24.09.2025
Kitagas Arena Sapporo 46
– Hiroshi Tanahashi Final Road ~ Enishi: Hiroshi Tanahashi vs. Master Wato
– IWGP Jr. Heavyweight Tag Team Title: SHO y DOUKI (c) vs. Robbie Eagles y Kosei Fujita
– IWGP Jr. Heavyweight Title: El Desperado (c) vs. YOH