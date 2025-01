NJPW: Konosuke Takeshita desafía a Hiroshi Tanahashi

Otro de los grandes duelos de «Battle in the Valley 2025» fue la lucha donde Konosuke Takeshita y KUSHIDA se disputaron el Campeonato de Peso Abierto NEVER.

► Konosuke Takeshita reta a Hiroshi Tanahashi

Takeshita no tuvo problemas para superar a KUSHIDA, asegurando la segunda defensa del título que conquistó en Wrestle Kingdom 19.

Luego de su victoria, Takeshita tomó el micrófono en el San Jose Civic para lanzar un desafío muy peculiar:

Escuchen. Chicago, 11 de abril . Hiroshi Tanahashi, tu última lucha en Estados Unidos. Te desafío. Ese día marca el final de The Ace. Te mostraré quién es The Alpha.

El presidente de NJPW y «Ace of Universe» se encuentra en su gira de retiro, misma que durará un año y comenzó el 4 de enero de 2025 en Wrestle Kingdom 19. Dicha gira llegará a su fin el 4 de enero de 2026 en Wrestle Kingdom 20. Hasta el momento, la única fecha señalada de esta gira es el 11 de abril, donde se presentará en Windy City Riot en Chicago y sostendrá su último combate en territorio estadounidense.

Por su parte, Konosuke Takeshita se adhirió oficialmente a NJPW por un año, a pesar de tener contrato vigente con AEW y DDT.