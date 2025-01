NJPW: Kidd retiene tras gran lucha contra Ishii

La cartelera principal de «Battle in the Valley 2025«, primera función de New Japan Pro Wrestling en los Estados Unidos en el presente año, comenzó con un recio choque de campeonato.

► Gabe Kidd y Tomohiro Ishii abrieron la función con tremendo duelo

Gabe Kidd y Tomohiro Ishii se enfrentaron por el Campeonato de Peso Abierto NJPW STRONG en una batalla que llegó al límite pactado de treinta minutos.

Luego de que Gabe Kidd saliera inspirado tras su lucha contra Kenny Omega, en esta ocasión se fortaleció con un choque de las características que ocurrió. Desde su inicio, ambos combatientes se tundieron con todo, lariats, chops, codazos, rodillazos, suplexes, remates de poder. Conforme transcurrían los minutos las acciones aumentaron de intensidad, increíble resultó el intercambio de cabezazos que enerdeció al público. Al final el tiempo se agotó y el réferi decretó un justo empate. Fue la primera vez que una lucha por este cetro se definió en un empate.

Pero el resultado no dejó convencido a Gabe Kidd, quien a a pesar de defender su cinturón por sexta ocasión, tomó el micrófono para exigir una lucha en modalidad Iron Man de 30 minutos contra Ishii para la siguiente función de NJPW Strong, Windy City Riot en Chicago el 11 de abril.

Ishii aceptó y ambos continuaron abofeténdose hasta que fueron separados por los miembros de staff.