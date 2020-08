NJPW: KENTA se lleva la New Japan Cup USA

En el tercer programa de NJPW Strong se dio la gran final de la New Japan Cup 2020 y el retorno de Jay White

Con tres luchas se llevó a cabo el tercer programa de NJPW Strong, desde California, Estados Unidos, donde se incluyó la gran final del mini torneo New Japan Cup USA 2020 y el retorno de Jay White a un evento de la empresa del león.

Las acciones dieron inicio con la lucha en parejas entre Rocky Romero y Adrian Quest y el equipo de Danny Limelight y The DKC. Este encuentro fue el debut del joven Quest, oriundo de Colton, California. Fue una buena lucha donde los elementos jóvenes lucieron ante un luchador de gran técnica como Romero; pero la experiencia de éste le valió el triunfo.

Siguió el esperado combate de retorno de Jay White, quien se presentó al lado de Chase Owens para enfrentar a los barbudos de ROH, Flip Gordon y Brody King. A pesar de que White intentó emplear todas sus triquiñuelas, éstas no surtieron efecto ante un equipo compacto y efectivo que apostó a los castigos recios.

Todavía celebraban Gordon y King su victoria, cuando inesperadamente ingresó Hikuleo, hermano de Tama Tonga y Tanga Loa para agredir a Brody King y declararle la guerra, obviamente apoyado por el Bullet Club, que está listo a reorganizarse con sus elementos extranjeros desde los Estados Unidos.

Y llegó el momento de la lucha final, que definiría al ganador de la edición 2020 de la New Japan Cup USA. David Finlay no representó un peligro serio para KENTA, quien desde el principio de la batalla impuso sus condiciones y finiquitó el duelo en 13 minutos y medio. Sería con la Go 2 Sleep, su sello de casa, con el que puso punto final a la contienda y se proclamó vencedor.

Luego de que le fue entregado el maletín rojo con el documento que lo confirma como retador oficial de Jon Moxley por el Campeonato de Peso Completo de los Estados Unidos IWGP, KENTA fue agredido por Jeff Cobb, quien lo desafió a un combate por el maletín, incluso intentó hurtarlo.

Los resultados completos son:

NJPW "NEW JAPAN CUP 2020 IN THE USA", 21.08.2020

Port Hueneme Oceanview Pavilion, California, Estados Unidos

Sin Fans

1. Rocky Romero y Adrian Quest vencieron a Danny Limelight y The DKC (9:57) con un Diablo Armbar de Romero sobre DKC.

2. Flip Gordon y Brody King derrotaron a Jay White y Chase Owens (8:44) con la Gonzo Bomb de King sobre Owens.

3. New Japan Cup USA - Final: KENTA venció a David Finlay (13:35) con la Go 2 Sleep.