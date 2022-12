NJPW: Katsuyori Shibata aparecerá en WK17

New Japan Pro Wrestling confirmó que Katsuyori Shibata estará presente en Wrestle Kingdom 17.

Los preparativos para el evento más grande de la empresa del león están viento en popa, especialmente para la edición de 2023, que estará dedicada a la memoria de Antonio Inoki, quien se esperaba tener presente para esa fecha.

Durante el transcurso del año, Shibata ha luchado en dos ocasiones; la primera de ellas en Wrestle Kingdom 16 contra Ren Narita y la más reciente, en noviembre contra Orange Cassidy en AEW Rampage.

Si bien Katsuyori Shibata aún no sabe el papel que tendrá en la máxima justa del Tokyo Dome, si confirmó su presencia en el magno evento:

No sé cómo seré parte de las cosas, pero por ahora diré que estaré en el Tokyo Dome el 4 de enero. No dejaré que las palabras espíritu de lucha ardiente desaparezcan del mundo de la lucha libre.

Pese a todo lo que hice para evitar que el concepto «strong style», estoy irremediablemente asociado con él; pero creo que es algo que NJPW en su conjunto lo está perdiendo en cierto sentido.

Creo que probablemente nosotros tres, Nakamura, Tanahashi y yo somos los últimos representantes. Por eso siento que depende de mí transmitir ese estilo, ese espíritu de lucha. No estoy criticando a NJPW en términos de las cosas increíbles que hace, o el alto nivel que hay en el ring, pero no veo ese mismo ‘Fighting Spirit’.

En este momento, NJPW tiene muchas cosas complejas sucediendo a este nivel tremendamente alto, pero cuando veo que las personas que no suelen usar un Cobra Twist lo hacen y no atrapan la pierna, me estremezco.

En el funeral de Inoki, una de las fotos en el altar era de él sujetando a Tiger Jeet Singh. Y hombre, ese es el libro de texto, la definición de diccionario de esa retención. El nombre japonés manji gatame se debe a que esos cuerpos tienen la forma exacta del símbolo manji de un templo budista. Esa foto solía estar colgada en el Dojo, y tengo estos vívidos recuerdos de hacer todas esas sentadillas y flexiones mientras la miraba. Todo en esa foto expresa dolor, esfuerzo y este impulso y espíritu combativo.