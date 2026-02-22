NJPW: Katsuya Murashima hará su excursión a Europa

Katsuya Murashima, el flamante ganador de la Young Lion Cup 2026 y luchador de New Japan Pro Wrestling, tendrá su viaje de preparación en Europa.

► Katsuya Murashima irá a wXw

A principios de febrero, Katsuya Murashima fue proclamado ganador del torneo Young Lion Cup 2026 de NJPW. Como premio, se anunció que el joven tendría su gira de preparación, pero no se reveló el lugar.

Días después, la promotora independiente wXw de Alemania reveló que Murashima se unirá a su equipo y debutará en un evento en Essen el 5 de marzo.

De esta manera, Murashima será el tercer luchador de la empresa del león que tenga su estancia de preparación en xWx. Anteriormente hicieron el viaje a Alemania, OSKAR y Yuto-Ice, la dupla de Knockout Brothers y actuales Campeones de Perejas IWGP.

Murashima se trasladará a Alemania y además de participar en los eventos de wXw, recibirá entrenamiento adicional en la Academia de Lucha wXw.

La empresa indepediente alemana manifestó su beneplácito por la elección de Murashima:

Nos gustaría agradecer a New Japan Pro Wrestling por la confianza que han depositado en nosotros y esperamos que Katsuya Murashima tenga un viaje igualmente exitoso en Alemania como OSKAR y Yuto-Ice antes de que él también regrese a Japón como estrella.

Su compañero de generación y subcampéon del torneo, Shoma Kato, también tendrá viaje de preparación, pero su destino será México, con el CMLL.