NJPW: Inicia el «World Tag League 2024»

En el arranque del torneo «World Tag League 2024«, New Japan Pro Wrestling llegó al Ashikaga Citizen Gymnasium, donde iniciaron los combates del Grupo A.

► «World Tag League 2024»

El torneo arrancó con United Empire (Callum Newman y Jeff Cobb) enfrentando a Shota Umino y Tomoaki Honma. Honma fue aislado por United Empire hasta que un DDT a Newman trajo a Umino con una ráfaga de ofensiva. Más tarde Umino voló hacia Newman por fuera, pero Honma fue atrapado en la segunda cuerda por Cobb, quien lo plantó con Tour of the Islands para sumar sus primeros puntos.

Se reveló a Alex Zayne como el compañero de Ryusuke Taguchi en esta competencia ya ellos les correspondió enfrentar a Los Ingobernables de Japón (Yota Tsuji y Shingo Takagi). Éstos hicieron una gran labor conjunta que les permitió llevarse su primer triunfo.

Los incansables Bishamon (Hirooki Goto y YOSHI-HASHI) se enfrentó al dúo BULLET CLUB (KENTA y Chase Owens) iniciando exitosamente su participación, buscando lograr su cuarto triunfo conjunto en esta competencia. Como es costumbre, se coordinaron muy bien y no tardaron en finiquitar el encuentro.

En el turno principal, SANADA hizo su presentación con el BC War Dogs al lado de Gabe Kidd quienes sostuvieron una reñida batalla contra TMDK (Ryohei Oiwa y Zack Sabre Jr.). El triunfo fue de los segundos por conducto de Oiwa, aunque los dos equipos continuaron golpeándose una vez concluido el choque.

Los resultados completos son:

NJPW «WORLD TAG LEAGUE 2024», 19.11.2024

FUKAI SQUARE GARDEN Ashikaga (Ashikaga Citizen Gymnasium)

573 Espectadores

0. Shoma Kato venció a Masatora Yasuda (7:07) con un Crab Hold.

1. Tom Phillips, Stevie Phillips y Taiji Ishimori vencieron a Hiroshi Tanahashi, Jado y Katsuya Murashima (8:50) cuando Tom colocó espaldas planas a Murashima tras una Mother of All Bombs.

2. «King of Darkness» EVIL, Ren Narita y Dick Togo vencieron a Toru Yano, Oleg Boltin y Tiger Mask (7:37) cuando EVIL colocó espaldas planas a Tiger tras un Magic Killer.

3. Taichi, DOUKI y TAKA Michinoku vencieron a Great-O-Khan, HENARE y Jakob Austin Young (7:24) con un Italian Stretch No.32 de DOUKI sobre Young.

4. Mikey Nicholls, Shane Haste y Kosei Fujita vencieron a Tetsuya Naito, Hiromu Takahashi y BUSHI (6:46) cuando Haste colocó espaldas planas a BUSHI tras un Electric Blue.

5. World Tag League – Grupo A: Jeff Cobb y Callum Newman [2] vencieron a Shota Umino y Tomoaki Honma [0] (9:16) con un Tour of the Island de Cobb sobre Honma.

6. World Tag League – Grupo A: Shingo Takagi y Yota Tsuji [2] vencieron a Alex Zayne y Ryusuke Taguchi [0] (12:23) con un Gene Blaster de Tsuji sobre Taguchi.

7. World Tag League – Grupo A: Hirooki Goto y YOSHI-HASHI [2] vencieron a KENTA y Chase Owens [0] (10:28) cuando Goto colocó espaldas planas a Owens tras un Shoto.

8. World Tag League – Grupo A: Zack Sabre Jr. y Ryohei Oiwa [2] vencieron a SANADA y Gabe Kidd [0] (19:40) con un Horizontal Cradle de Oiwa sobre Kidd.

– World Tag League Clasificación Parcial:

Grupo A:

1. Jeff Cobb y Callum Newmana [2]

-. Shingo Takagi y Yota Tsujia [2]

-. Hirooki Goto y YOSHI-HASHIa [2]

-. Zack Sabre Jr. y Ryohei Oiwaa [2]

5. Shota Umino y Tomoaki Honmaa [0]

-. Alex Zayne y Ryusuke Taguchi [0]

-. KENTA y Chase Owens [0]

-. SANADA y Gabe Kidd [0]