NJPW: House of Torture tendrá su función

New Japan Pro Wrestling y la malvada facción House of Torture producirán la función “Purge Night of Torture”.

► House of Torture tendrá su propio evento

Este evento tendrá lugar el 19 de noviembre en el Tokyo Korakuen Hall y todos los miembros de HOT (EVIL, SANADA, Yujiro Takahashi, Chase Owens, Dick Togo, Don Fale, Douki, Ren Narita, SHO y Yoshinobu Kanemaru), estarán involucrados en las luchas del cartel.

El primer combate confirmado es el que sostendrá el líder de HOT y actual poseedor del Campeonato de Peso Abierto NEVER, EVIL contra la super estrella enmascarada de Dragon Gate, Shun Skywalker.

Sin embargo, hay que hacer una acotación, ya que tras el anuncio de la lucha, Shun Skywalker declaró que el no ha aceptado el duelo.

En lo que va del año, Shun Skywalker se ha presentado en dos ocasiones en NJPW; la primera en Tanahashi Jam, donde hizo equipo con Shingo Takagi y Yota Tsuji para doblegar a United Empire (Callum Newman, Great-O-Khan y Jakob Austin Young) y la segunda, a inicios de este mes en el evento Superhuman de Taiji Ishimori donde combatió en una campal donde intervinieron nueve luchadores.

De confirmarse este duelo, podría resultar una gran batalla interpromocional entre dos luchadores sumamente carismáticos