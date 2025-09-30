NJPW: Hiroshi Tanahashi quiere que su lucha final sea en mano a mano

New Japan Pro Wrestling convocó a una conferencia de prensa desde Kabukicho, en el corazón de Shinjuku con motivo del inicio de la venta de boletos para «Wrestle Kingdom 20«.

► Hiroshi Tanahashi quiere una lucha en mano a mano para su despedida

En la conferencia estuvieron presentes Hiroshi Tanahashi, presidente de NJPW y Aaron Wolf, el ex judoca japonés que pronto debutará en la empresa del león

Mientras Tanahashi expresó su deseo de sostener una lucha individual en su combate de retiro en el Tokyo Dome del 4 de enero, Wolf, expresó su entusiasmo, por su debut. A pesar de la lluvia, la conferencia de prensa atrajo a una gran multitud de aficionados.

A solo 96 días de su retiro, Tanahashi describió la escena para ese día:

Quiero ver las sonrisas de los fanáticos, disfrutando genuinamente de la lucha libre profesional. Puede que sea un poco deprimente un combate de retiro, pero si todos pueden disfrutar de la lucha de Tanahashi hasta el final, sentiré que valió la pena convertirse en luchador profesional. Gracias.

Debido a la presencia de Wolf, se le preguntó a Tanahashi si él sería su oponente final, pero Tanahashi desmintió:

Wolf, que apenas está empezando, y yo, que estoy cerca de retirarme, cada uno tiene sus propios intereses. Si hicieramos una lucha ese día, sería un desperdicio desde una perspectiva comercial. Yo deseo una lucha individual para despedirme. Me encantan los combates individuales, así que un combate individual sería lo mejor. Mi combate de retiro es el 4 de enero, así que si cambio de traje, no lo usaré ese año. Solo será para un combate. Estaba pensando qué hacer. Pensé en quedarme con el traje de este año, pero el 4 de enero apareceré con uno nuevo, así que espérenlo con ansias.

Aaron Wolf también fue cuestinado, a solo tres meses de su debut:

Estoy agradecido de que mi debut esté programado para el 4 de enero. Al tener un objetivo claro, puedo trabajar para lograrlo con gran motivación y una actitud positiva. Me alegra que tanta gente vea y disfrute del combate, así que quiero ver a tanta gente feliz y emocionada. Lo que Tanahashi deja para New Japan no va a desaparecer, es algo que seguirá existiendo en el futuro. Espero recordarlo y transformarlo en algo propio. Aún no tengo definido al rival de mi debut. Hay tantos tipos diferentes de luchadores, así que en lugar de tener un tipo específico en mente, simplemente voy a darlo todo y derrotar a quien sea que me enfrente, ya que es mi combate de debut. Han pasado tres meses desde que me uní a NJPW y me quedan tres meses para mi debut. Estoy justo a la mitad. Me esforzaré aún más en estos tres meses y me prepararé para mi combate inicial.