Hiroshi Tanahashi cumplió seis meses al frente de New Japan Pro Wrestling como su presidente, y durante esta breve gestión se han dado resultados interesantes, de las que hizo un informe.

Dicho informe se dio a conocer en la conferencia de prensa donde también estuvieron presentes el director representante Hitoshi Matsumoto y el propietario Takaaki Kidani. Además de hablar sobre su primer medio año al frente de la empresa del león, Tanahashi dio a conocer un plan de 10 puntos para los meses venideros, enfocado para el crecimiento futuro de NJPW.

A continuación presentamos un breve desglose de dichos puntos a los que se refirió el Ace of Universe.

1. Descubrimiento y desarrollo del talento

En un futuro próximo veremos más oportunidades para que los jóvenes talentos luchen en lugares destacados y un mayor esfuerzo centrado en descubrir y desarrollar nuevos talentos en el intento de crear nuevas estrellas. Estos talentos deberán ganarse lugares respondiendo a las expectativas de los aficionados. La idea es tener a los mejores luchadores de veintitantos años de edad, no sólo de Japón, sino de Estados Unidos y el resto de Asia.

2. Elevar el valor de los títulos

3. Reducir/eliminar la interferencia externa

Las injerencias han sido algo que se ha destacado en los últimos meses, y a partir de aquí adoptaré una postura mucho más estricta. Esto va directamente referido a una de las luchas en el Osaka Jo Hall, el Lumberjack match. Los involucrados podrán estar en el ringside y los aficionados verán la diferencia. El público manifestó su descontento y es momento que me haga cargo.

4. Incrementar la prominencia y el estatus de NJPW Hontai (Team NJPW)

Hontai debería ser una fuerza constante que esté justo en el corazón de NJPW. Con eso en mente, incluiremos más luchadores dentro de Hontai, independientemente de su edad, que quieran luchar con honor y espíritu deportivo para atraer más fanáticos a New Japan. No hay un reclutamiento formal, pero queremos que sea una opción atractiva

5. Fortaleciendo lazos con STARDOM

STARDOM se convertirá en una subsidiaria de NJPW a partir de finales de junio . Esto se verá reflejado en una mejor eficiencia operativa entre las dos compañías, así como una programación mejorada, promoción cruzada y más luchadoras de STARDOM compitiendo en New Japan con el fin de hacer crecer ambas promociones. También habrá un evento Crossover a finales de este año, y del que pronto se anunciarán más detalles.

6. Fortaleciendo lazos con AEW

Hace poco Kidani y yo nos reunimos con Tony Khan en Estados Unidos, para hablar sobre como podemos mejorar nuestras relaciones de cooperación. El 30 de junio se realizará el tercer evento de «Forbidden Door» donde presentaremos muchas luchas emocionantes, nuestros fans quedarán complacidos.

7. Mejorar la experiencia de los fans en vivo

8. Mejorando NJPW World

Hubo algunos errores y problemas con el relanzamiento de NJPW World y me disculpo por ello. Si bien la experiencia de visualización en vivo ha mejorado mucho desde el relanzamiento, todavía hay inestabilidad en la plataforma. Trabajando junto con TV Asahi, abordaremos estos problemas para brindar una experiencia de visualización completamente estable y funcional.

9. Mejora del tratamiento de la información personal de los fasn

En abril, tuvimos un incidente lamentable cuando se perdió una lista de los nombres y fechas de nacimiento de los miembros del club de fans almacenados en una memoria USB, lo que causó muchos problemas y angustia a los fans. Aunque el dispositivo en sí no ha sido encontrado desde entonces, no tenemos evidencia de que terceros hayan utilizado alguna información. Se están implementando nuevas políticas y una mejor capacitación de los empleados para garantizar que esto no vuelva a suceder.