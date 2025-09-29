NJPW: Hirooki Goto regresará a la acción en King of Pro Wrestling

El ex monarca Mundial de Peso Completo IWGP y super estrella de New Japan Pro Wrestling, Hirooki Goto, volverá muy pronto a la actividad luchística.

HIrooki Goto reaparecerá luego de tres meses y medio de ausencia. En conferencia de prensa, fue el propio luchador quien reveló que su retorno sudecerá en el magno evento «King of Pro Wrestling 2025» el 13 de octubre. No reveló más detalles de la lucha donde volverá, ni quienes serán sus oponentes.

Bajo la premisa

“¡La Revolución no ha terminado!”,

Hirooki Goto se declara listo para reaparecer.

Goto sufrió una lesión en el codo derecho como producto de la intensa batalla que sostuvo contra Zack Sabre Jr. cuando ambos se disputaron el Campeonato Mundial de Peso Completo IWGP en el evento «Tanahashi Jam».

Esta lesión le impidió competir en el magno torneo «G1 Climax 2025», perdiéndose toda esta gira. Sin embargo, Goto tuvo algunas actividades alternas a las propias de su actividad profesiona. Fue invitado a participar en la nueve versión de la película Street Fighter donde fue elegido para caracterizar a E. Honda, el luchador de sumo japonés que busca popularizar su deporte y demostrar su fuerza a nivel mundial. Es conocido por su estilo de lucha basado en el sumo, incluyendo movimientos como el «Hyaku Retsu Harite» (Cien Manos de Sumo Violentas) y el cabezazo de sumo.