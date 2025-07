NJPW: Hirooki Goto lesionado

New Japan Pro Wrestling dio a conocer que Hirooki Goto, ex campeón Mundial de Peso Completo IWGP, causó baja por lesión y estará fuera de la siguiente función de la gira «New Japan Soul«.

► Hirooki Goto fuera de acción

New Japan Pro-Wrestling anunció que Hirooki Goto se perderá el evento del 4 de julio debido a una lesión en el codo.

Esta lesión fue producto de la intensa batalla que sostuvo contra Zack Sabre Jr. cuando ambos se disputaron el Campeonato Mundial de Peso Completo IWGP en el evento «Tanahashi Jam». El inglés Sabre centó sus ataques en castigar los brazos de su oponente con recios movimientos de inmovilización. A la postre esta fue la clave que le permitió a Sabre conquistar el título máximo de NJPW.

La empresa del león emitió un comunicado:

Hirooki Goto, quien compitió contra Zack Sabre Jr. por el Campeonato Mundial Peso Completo IWGP en Nagoya el 29 de junio, sufrió una lesión en su codo derecho durante el combate y, como resultado, estará ausente de la competencia el 4 de julio en el Tokyo Budokan. Pedimos disculpas a los fanáticos que esperan ver a Goto luchar y agradecemos su comprensión.