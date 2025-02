Hirooki Goto se convirtió en nuevo poseedor del Campeonato Mundial de Peso Completo IWGP después de derrotar a Zack Sabre Jr. en «The New Beginning in Osaka 2025«, completando una búsqueda de 23 años por el oro en su noveno intento por el título máximo de la empresa del león.

► Emotiva coronación de Goto

Con el apoyo incondicional de público de Osaka, Hirooki Goto se mostró motivado cuando sonó la campana y el combate se fue rápidamente al ras de lona y hubo un intercambio de llaves intenso.

El campeón respondió con un ataque centrado al cuello de su rival. Un segundo giro de cuello siguió en el delantal, y Goto quedó tambaleándose y a merced de la letanía de sumisiones de Sabre. Sin embargo, el retador pudo crear distancia, lo suficientemente propicia para conectar a la Ushigoroshi y tener además un período de recuperación. Regresó con un suplex lateral le dieron a Goto dos cuando la marea parecía cambiar, pero un estrangulamiento triangular colgado de la cuerda mantuvo el brazo de ZSJ en su lugar.

Fue el brazo de Goto el que se fue a la deriva, brutales pisotones girando el codo en sentido contrario al movimiento natural. Usando su lado bueno, Goto anotó un Shoto, planeando a continuación un GTR, pero fue sorprendido con un repentino Zack Driver, forzando el combate a reiniciarse.

Goto intentó ponerse de pie y soltarse de un fuerte agarre, pero ZSJ hizo otra transición que se convirtió en Clarky Cat. Gritando de dolor, Goto se estiró hacia las cuerdas, pero fue jalado de regreso al centro; de alguna manera, el retador obligó a un quiebre ante una reacción explosiva de Osaka. Goto aplicó un codazo atronador a Sabre y el campeón lo detuvo rápidamente con una llave dormilona; ZSJ buscó usar la PK, pero el campeón respondió rugiendo con un lazo estrepitoso.

Goto apuntó a Sabre y le aplicó una patada izquierda en el medio del ring, seguida de un GTR para la cuenta de dos. Sabre resistió el GTR con todo lo que pudo antes de chocar con un cabezazo. Goto tomó el control de la muñeca y atrapó a ZSJ con una serie de cabezazos y otro lazo a pesar de su agonizante dolor en el brazo; siguió una Shoten Kai y con un GTR que fue contrarrestado con un European Clutch, pero Goto no se vio impedido e intentó la ofensiva definitiva. Goto no se cubrió, sino que realizó el GTR Kai por segunda vez asegurando la cuenta de tres para llevarse la victoria.

Después del combate, un emocionado Goto agradeció a su difunto padre, a su familia y al público que colmaba el recinto por su incondicional apoyo.

En sus comentarios posteriores al combate, Goto expresó que quería que el presidente de NJPW, Hiroshi Tanahashi, fuera su primer retador. Agregó que quiere enfrentar a Tanahashi antes de su retiro en enero de 2026. El flamante monarca sugirió que la lucha se llevara a cabo en el evento del 53.° aniversario de NJPW el 6 de marzo. Yuji Nagata se unió a la multitud para felicitar a Goto, proponiéndose también como un retador. El nuevo campeón dijo que ya tenía a su próximo oponente en la mira, pero que estaría dispuesto a defender el cinturón ante Nagata más adelante.