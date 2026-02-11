NJPW: Hiromu Takahashi se despide

Hiromu Takahashi sostuvo su última lucha en New Japan Pro Wrestling, que tuvo lugar en «The New Beginning in Osaka«.

► Hiromu Takahashi se despidió de NJPW

Takahashi, una de las máximas estrella de la división de peso junior en NJPW tuvo su última lucha, en un choque de parejas al lado de Taiji Ishimori, su compañero en Unbound Co.

Sus rivales en turno fueron Francesco Akira y Jakob Austin Young, quienes no pudieron hacer nada ante la contundencia de sus oponentes.

Aunque Akira lo atacó después del combate, Robby-X lo rescató y se despidió con la mano antes de abandonar el ring.

Tras bambalinas, Hiromu Takahashi se encontró con El Desperado, quien no tuvo combate ese día. Desperado le entregó a Hiromu la máscara que una vez se había arrancado y, reflexionando sobre su relación, le ofreció palabras de aliento, diciéndole «Gracias» y «Buena suerte». Abrumado, Hiromu Takahashi propuso que más adelante sostuvieran una lucha para ver quién se convertía en el mejor luchador y se abrazaron.

Luego del duelo estelar, donde Yota retuvo el cetro máximo, los integrantes de Unbound Co. subieron al ring para que un alegre Hiromu Takahashi se despidiera de NJPW tras 16 años. El público coreó su nombre.

Yota Tsuji le deseó buena suerte y recalcó que siempre contará con su apoyo. Esto fue respaldado por Unbound Co. Hiromu Takahashi se despidió de sus compañeros y finalmente agradeció al público por su apoyo. Un emocionado Yuto-ICE rompió a llorar y Hiromu sonrió. Sus compañeros lo levantaron y luego lo abrazaron.