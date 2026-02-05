NJPW: Hiromu Takahashi enfrentará a Young Lion en su última lucha individual

Hiromu Tahakashi se encuentra participando en la gira «Road to the New Beginning«, la última en la que compite antes de su despedida de New Japan Pro Wrestling el 11 de febrero.

► La última lucha individual de Hiromu Takahashi en NJPW será contra un Young Lion

Dentro de dicha gira, se tiene contemplado su último duelo individual y la empresa de león ya definió a su oponente.

Se trata del Young Lion méxico – japonés Masatora Yasuda, con quien Takahashi se medirá el 8 de febrero. Esta será la primera ocasión que ambos se enfrenten en mano a mano y la lucha fue pactada a petición de ambos luchadores.

Masatora Yasuda espera romper una racha negativa de cuatro derrotas consecutivas, incluidos sus descalabros en la Young Lion Cup, donde fue eliminado en la segunda ronda. Él es un luchador de segunda generación, ya que es hijo de Zumbido y hermano gemelo de RYUSEI, alumno de Tetsuya Naito.

Sin duda esta será una gran prueba para Yasuda, ya que Hiromu Takahashi es un estupendo gladiador, con un palmarés impresionante, considerado uno de los mejores pesos junior en la historia de NJPW.