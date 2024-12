NJPW: Great-O-Khan retira Campeonato KOPW

Luego de cuatro años de existencia, el Campeonato KOPW (King of Pro Wrestling) de New Japan Pro Wrestling, fue retirado y ya no se disputará más.

► Great-O-Khan, último poseedor del KOPW lo declaró inactivo

Great-O-Khan retuvo el Campeonato KOPW 2024 en el penúltimo evento de la gira «Road to Tokyo Dome» celebrado en el Korakuen Hall después de empatar contra Taichi. Al finalizar el encuentro, el monarca dijo que retiraba el cinturón.

El combate se disputó a ganar dos de tres caídas, cada una con una estipulación especial. O-Khan ganó la primera caída, realizada como un combate de sumo sin cuerdas. Taichi igualó el marcador al ganar la segunda caída, teniendo a Yoshinobu Kanemaru como réferi invitado.

Para la caída decisiva, donde el último hombre que quedara en pie ganaría, concluyó en doble conteo fuera. O-Khan retuvo el título gracias a la ventaja del campeón, concretando su segunda defensa de su segundo reinado.

Tras el anuncio del retiro del Campeonato KOPW, O-Khan dijo que el combate anual de New Japan Rambo en Wrestle Kingdom, que en los últimos años ha sido por una oportunidad para el título KOPW, ahora será un combate de contendientes número uno para el Campeonato Mundial Peso Completo IWGP, propuesta que fue aplaudida por los aficionados.