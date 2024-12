NJPW: Great-O-Khan retiene KOPW 24; reaparece ELP

El Tokyo Korakuen Hall fue el recinto a donde New Japan Pro Wrestling llegó en la penúltima fecha de su gira «Road to Tokyo Dome«.

► «Road to Tokyo Dome»

El Phantasmo apareció después del tercer combate y anunció que estaría en el magno evento del Tokyo Dome el 4 de enero luego de que en octubre, anunció que se tomaría un descanso porque le diagnosticaron cáncer.

Los Ingobernables de Japón (BUSHI, Shingo Takagi y Yota Tsuji) pasaron sobre el BULLET CLUB War Dogs (David Finlay, Gedo y SANADA). Al finalizar la lucha, Yota y Finlay se encararon.

La semifinal fue un duelo de parejas donde TMDK (Kosei Fujita y Zack Sabre Jr.) se impusieron al equipo de Hiroshi Tanahashi y Shota Umino. Esta fue una de las últimas interacciones que Sabre y Umino tuvieron de cara a su enfrentamiento del 4 de enero.

En la última lucha del evento, Great-O-Khan retuvo el Campeonato KOPW 2024 por segunda ocasión a pesar de que el combate concluyó el empate tras las tres caídas estipuladas. Tras el encuentro, O-Khan dijo que él es el último campeón de KOPW. El título ya no estará en disputa el próximo año. En cambio, sugirió que el ganador del New Japan Rambo en el Tokyo Dome debería recibir oportunidad por el Campeonato Mundial de Peso Completo IWGP.

Los resultados completos son:

NJPW «ROAD TO TOKYO DOME», 22.12.2024

Tokyo Korakuen Hall

1,420 Espectadores

0. Dream*Win 2024: Hiromu Takahashi venció a Shoma Kato (6:08) con un Crab Hold.

1. Oleg Boltin venció a Satoshi Kojima (6:30) con la Kamikaze.

2. 3 Way Match: Ren Narita y Yujiro Takahashi vencieron a Jeff Cobb y Jakob Austin Young y a Ryohei Oiwa y Hartley Jackson (3:44) con un Double Cross de Narita sobre Young.

3. El Desperado y Master Wato vencieron a DOUKI y TAKA Michinoku (8:35) con la Numero Dos de Desperado sobre TAKA.

4. 4 Way Match: Robbie Eagles vencieron a Kevin Knight, Francesco Akira y Drilla Moloney (9:15) por Pinfall sobre Moloney.

5. Shingo Takagi, Yota Tsuji y BUSHI vencieron a David Finlay, SANADA y Gedo (12:13) con un Gene Blaster de Tsuji sobre Gedo.

6. Special Tag Match: Zack Sabre Jr. y Kosei Fujita vencieron a Shota Umino y Hiroshi Tanahashi (15:55) con un Zack Driver de Sabre sobre Tanahashi.

7. KOPW 2024, KOPW Culmination of 3 Years 2/3 Falls Match: Great-O-Khan (c) vs. Taichi – finalizó en empate (1-1) (23:34).

1) No Ropes Sumo Rules: Taichi vanció a Great-O-Khan

2) Yoshinobu Kanemaru Referee Match: Great-O-Khan venció a Taichi por detención arbitral (Iron Claw).

3) Last Man Standing Anywhere Match: Great-O-Khan vs. Taichi – finalizó en Double KO (23:34).