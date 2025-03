New Japan Pro Wrestling llegó al Ota City General Gymnasium para «Anniversary Show» evento con el que conmemoró los 53 años de su fundación.

► «Anniversary Show»

Al comienzo del espectáculo se realizaron los 10 toques de gong en honor a los recientemente fallecidos Gran Hamada y Osamu Nishimura.

El rival sorpresa de El Phantasmo por el Campeonato de la TV NJPW World resultó Master Wato, quien respondió al desafío abierto del monarca. Pero Phantasmo logró definir la lucha a su favor para concretar la tercera defensa de su cinturón.

Los Ingobernables de Japon (Hiromu Takahashi, Shingo Takagi, Tetsuya Naito y Yota Tsuji) dieron cuenta de House Of Torture (Dick Togo, EVIL, SHO y Yujiro Takahashi).

El Desperado se mantiene como el mejor de la división de menos de 100 kg al dominar a Francesco Akira en la tercera defensa de su quinto reinado con el Campeonato de Peso Jr. IWGP.

Hirooki Goto se enfrentó a Hiroshi Tanahashi en la primera defensa del Campeonato Mundial de Peso Completo IWGP. Los dos rivales se enzarzaron en una batalla ofensiva y defensiva que pareció histórica. Tanahashi, que aspiraba a convertirse en campeón mundial de peso pesado por primera vez para embellecer gira de despedida, utilizó ataques de rodilla como su técnica principal y desató movimientos recios en los momentos cruciales. Tras una furiosa andanada de ataques, Goto evitó desesperadamente el High Fly Flow. Luego revirtió con la Shoten Kai y finalmente defendió el cinturón con un poderoso GTR.

A continuación, Goto llamó a Yuji Nagata y tras estrechar sus manos, quedó definido que el será el siguiente retador.

Para cerrar la función, todo el roster subió al ring para una foto grupal.

Los resultados completos son:

NJPW «ANNIVERSARY SHOW», 06.03.2025

Ota City General Gymnasium

3,335 Espectadores

1. NJPW World TV Title: El Phantasmo (c) venció a Master Wato (14:06) con la Thunder Kiss 86 defendiendo el título.

2. Chase Owens y Bad Luck Fale vencieron a Ryohei Oiwa y Hartley Jackson (6:51) con un Elbow Drop de Fale sobre Jackson.

3. SANADA, Taiji Ishimori y Gedo vencieron a Taichi, Yuya Uemura y TAKA Michinoku (8:01) cuando Uemura fue descalificado.

4. Gabe Kidd y Drilla Moloney vs. Ren Narita y Yoshinobu Kanemaru – finalizó en doble conteo fuera (1:50).

5. Tetsuya Naito, Shingo Takagi, Yota Tsuji y Hiromu Takahashi vencieron a «King of Darkness» EVIL, Yujiro Takahashi, SHO y Dick Togo (10:17) con un Maximum the Holding Third Form (Named by Daisuke) de Takahashi sobre Togo.

6. IWGP Jr. Heavyweight Title: El Desperado (c) venció a Francesco Akira (24:37) con la Numero Dos defendiendo el título.

7. IWGP World Heavyweight Title: Hirooki Goto (c) venció a Hiroshi Tanahashi (20:16) con un GTR defendiendo el título.