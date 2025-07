NJPW: Gabe Kidd se retira del G1 Climax 35

New Japan Pro Wrestling dio a conocer que el actual Campeón Global de Peso Completo IWGP, Gabe Kidd, queda definitivamente fuera del torneo G1 Climax 35.

Mediante un anuncio difundido en su sitio web, la empresa del león reveló que el luchador inglés hizo todo lo posible por recuperarse de su lesión de rodilla, pero ésta no evolucionó favorablemente, por lo que por recomendación médica, se tomó la decisión de retirarlo de la competencia.

Kidd sólo participó en un único encuentro, celebrado el 19 de julio contra Konosuke Takeshita, dentro de la jornada inaugural. A pesar de la lesión, Gabe Kidd mencionó que se perdería sus luchas programadas para los días 20 y 23, pero que regresaría, desafortunadamente no sucedió así.

El anuncio de NJPW dice así:

Por su parte, el luchador manifestó:

Tenía muchas esperanzas de poder volver, superar esto y continuar en este G1 Climax, pero he hablado con los médicos y no hay forma de que me den el alta, así que no me queda otra opción que retirarme del torneo. Y esto es una maldición. He estado en una batalla mental estos últimos días desde que me enteré de esto.

Lo positivo es que he recibido cientos de mensajes de la gente, los fans, y me han dicho que quieren que descanse y vuelva más fuerte. Y solo puedo prometerles una cosa: cuando vuelva a pelear en este tapiz azul, seré la mejor versión de Gabe Kidd que jamás hayan visto.