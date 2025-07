Como parte de la gira «New Japan Soul 2025«, New Japan Pro Wrestling arribó al Ayase Tokyo Budokan.

► «New Japan Soul 2025»

Se llevaron a efecto los dos últimos combates clasificatorios para el G1 Climax. En primer lugar, Satoshi Kojima y Ryohei Oiwa se enfrentaron por el último lugar del Grupo A. Oiwa estaba originalmente programado para enfrentarse a Don Fale, pero éste no pudo luchar por un problema familiar, por lo que Kojima entró al relevo. El encuentro fue recio, Kojima esperaba volver al G1 tras ocho años de ausencia y echó mano de toda su experiencia. Pero el ímpetu de Oiwa fue el factor que inclinó la balanza a su favor al usar THE GRIP en el momento crucial, aunque Kojima contraatacó con un Lariat. Luego intentó un lazo final, pero Oiwa lo evitó y desató THE GRIP, lo que le valió la oportunidad de competir en el G1 por primera vez.

El último sitio del Grupo B fue disputado entre YOSHI-HASHI y Chase Owens. Éste comenzó presionando con un ataque High Noon y C-Triggers, pero YOSHI-HASHI evitó el Last Testament. Entonces, YOSHI-HASHI mostró un furioso contraataque, derrotando finalmente a Owens con Karma para clasificarse para el G1 por primera vez en dos años.

En la semifinal se disputó el Campeonato de Tercia de Peso Abierto NEVER, con Hontai (Yano Toru, YOH y Master Wato) desafiando a los campeones Narita Ren, Takahashi Yujiro y SHO de HOT. Los campeones se lanzaron con todo al expner su cetro por primera vez, haciendo un trabajo conjunto plagado de irregularidades golpes ilegales. Yoshinobu Kanemaru intervino a favor de HOT, rociando de whiskey a Yano, pero no pudo evitar que éste golpeara a Yujiro. Entonces YOH lanzó un saco de arroz sobre Yujiro para distraerlo para que Yano lo llevara al toque de espaldas y llevarse el título.

En el turno estelar, Hiroshi Tanahashi retó a Gabe Kidd por el Campeonato Global de Peso Completo IWGP. Esta lucha se dio luego de que Gabe se coronó en Dominion y lanzó su desafío al Ace of Universe. La batalla fue vertiginosa, con Tanahashi demostrando su determinación, lanzando un ataque aéreo desde lo alto de la esquina hacia Gabe para sacarlo del ring. El combate se volvió cada vez más intenso, y Gabe castigó un Sling Blade que rompió las reglas. Sin embargo, Tanahashi esquivó el siguiente ataque aéreo y respondió de la misma forma. Pero Gabe no permitió la cuenta de tres. Al final, Gabe detuvo el ataque de Tanahashi con una bofetada, y acto seguido lo dominó con un piledriver para obtener una gran victoria y defender su cinturón por primera vez.

Los resultados completos son:

NJPW, 04.07.2025

Ayase Tokyo Budokan

1,377 Espectadores

0. Tatsuya Matsumoto vs. Zane Jay – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (10:00).

0. Katsuya Murashima y Daiki Nagai vencieron a Shoma Kato y Masatora Yasuda (9:18) con un Crab Hold de Nagai sobre Yasuda.

1. Shota Umino, Tomohiro Ishii, Taichi, Yuji Nagata y Tiger Mask vencieron a EVIL, SANADA, DOUKI, Yoshinobu Kanemaru y Dick Togo (7:37) con un STF de Umino sobre Togo.

2. Shingo Takagi, Yota Tsuji y Hiromu Takahashi vencieron a Great-O-Khan, Callum Newman y Jakob Austin Young (10:05) con la MADE IN JAPAN de Takagi sobre Young.

3. El Desperado, Yuya Uemura y Oleg Boltin vencieron a Kosei Fujita, Zack Sabre Jr. y Hartley Jackson (8:39) con un Frankensteiner de Uemura sobre Jackson.

4. G1 Climax – Grupo A – Lucha de Clasificación: Ryohei Oiwa venció a Satoshi Kojima (9:44) con THE GRIP.

5. G1 Climax – Grupo B- Lucha de Clasificación: YOSHI-HASHI venció a Chase Owens (12:03) con la Kharma.

6. NEVER Openweight Six Man Tag Team Title: Toru Yano, YOH y Master Wato vencieron a Ren Narita, Yujiro Takahashi y SHO (c) (12:06) con un Schoolboy de Yano sobre Takahashi – conquistando el título.

7. IWGP Global Heavyweight Title: Gabe Kidd (c) venció a Hiroshi Tanahashi (23:58) con un Piledriver defendiendo el título.