NJPW: «G1 Climax 35» Inician las acciones

Desde el Hokkaido Prefectural Sports Center, New Japan Pro Wrestling comenzó su magno torneo anual individual «G1 Climax 35«.

► «G1 Climax 35»

YOSHI-HASHI, quien participaba en el torneo por primera vez en dos años, se enfrentó a Shingo Takagi. Ambos son del Dojo Animal Hamaguchi y comparten la misma edad, por lo que intercambiaron feroces golpes desde el principio. A medida que la batalla se intensificaba, Takagi desató una serie de castigos y rápidamente se colocó en posición para Last Dragon. Sin embargo, YOSHI-HASHI contraatacó con un Itadaki Kari, consiguiendo su primera victoria individual sobre Takagi.

Callum Newman enfrentó a EVIL, éste lanzó un ataque sorpresa antes de que sonara la campana. Don Fale, a quien EVIL trajo como su «arma secreta», y Dick Togo intervinieron y lastimaron a Callum. Pero éste usó su movilidad para contraataca. Sin embargo, cuando EVIL evadió el ataque, Fale golpeó a Callum con la Grenade. EVIL lo remató rápidamente con un SCORPION DEATHLOCK.

Siguió la batalla de Great-O-Khan contra Drilla Moloney, quien participa por primera vez. Éste atacó antes de que sonara la campana y lanzó toda su fuerza. Sin embargo, O-Khan también debilitó a Moloney con duros ataques, centrándose la zona de la cintura. Hacia el final, O-Khan atrapó a Moloney con Iron Clown y continuaron combinando técnicas, pero Moloney escapó y desató a The Gore. Luego, sometió a O-Khan con Drilla Killa para asegurar la victoria.

Siguió el choque de Yuya Uemura y Oleg Boltin. Uemura intentó derribar a Boltin con ataques técnicos de brazo, pero Boltin contraatacó con una potencia extraordinaria. En el momento decisivo, Uemura intentó un Kannuki Suplex, pero Bolchin respondió con un Front Suplex. Aun así, Uemura demostró su determinación, eludiendo a Boltin y aplicando un Kannuki Suplex Hold. Consiguió la cuenta de tres con gran maestría.

Shota Umino y El Phantasmo fueron los siguientes en aparecer. Phantasmo atacó a su mejor amigo Umino mientras lo provocaba. Umino contraatacó sin pestañear. Phantasmo desató un CR II y buscó un Thunder Kiss ’86. Sin embargo, Umino lo esquivó y ganó el combate con un Lariat seguido de un Second Chapter.

Ryohei Oiwa se enfrentó a David Finlay. Oiwa intentó encontrar la oportunidad de ganar con potencia y técnica, pero Finlay lo hizo sufrir con ataques duros y potentes. Finlay mostró una furiosa arremetida en el momento decisivo, desatando un INTO OBLIVION. Sin embargo, Oiwa evitó una sobreactuación y conectó un Doctor Bomb. Después, tras interpretar los movimientos del otro, conectó THE GRIP con todas sus fuerzas, dando la sorpresa.

Gabe Kidd, y Konosuke Takeshita en su tan esperado primer combate individual, que resultó muy intenso. Gabe intentó un O-KNEE y un leg trap piledriver. Cuando TAKESHITA esquivó el golpe, comenzaron a intercambiar golpes. TAKESHITA entonces asestó un potente codazo en la nuca de Gabe y lo atrapó con chicke wing. Tras inmovilizar a Gabe, el réferi Asami detuvo la lucha.

Yota Tsuji, se enfrentó a SANADA; entre ellos había cuentas pendientes. SANADA mantuvo el ritmo con su astuto trabajo interior, y justo después de los 5 minutos, SANADA atacó con golpes bajos y trampas para mantenerse a la cabeza, pero un moonsault fallido abrió la puerta al Gene Blast. Tsuji aprovechó la oportunidad y aseguró la victoria.

El Campeón Mundial Peso Completo IWGP, Zack Sabre Jr., se enfrentó a Narita Ren. Narita desarrolló una lucha áspera y persistentes rodillazos para infligir daño a Sabre. En una vertiginosa recta final, Narita bloqueó la vista del árbitro, atrapó la pierna de Zack y le asestó una patada en la ingle y finalmente le robó la cuenta de tres a Zack con una Guillotina Infernal.

En el evento principal se enfrentaron Hiroshi Tanahashi y Taichi, quien es de Hokkaido. Taichi regresó al torneo por primera vez en dos años y se inspiró en el apoyo de su ciudad natal. Aunque luchó con los implacables ataques de rodilla de Tanahashi, contraatacó con golpes. Tanahashi realizó un Axe Bomber que rompió las reglas. Taichi también mostró un feroz contraataque, apuntando a una caída hacia atrás en el momento decisivo. Sin embargo, Tanahashi escapó y desató un ataque de alto vuelo seguido de un High Fly Flow, entonces Taichi pateó desesperadamente en la cuenta de dos, Tanahashi repitió High Fly Flow para poner fin a la feroz batalla.

Los resultados completos son:

NJPW «G1 CLIMAX 35», 19.07.2025

Hokkaido Prefectural Sports Center Hokkai Kitayell

2,579 Espectadores

1. G1 Climax – Grupo B: YOSHI-HASHI [2] venció a Shingo Takagi [0] (4:45) con la Itadaki Kari.

2. G1 Climax – Grupo A: «King of Darkness» EVIL [2] venció a Callum Newman [0] (9:02) con un Scorpion Deathlock.

3. G1 Climax – Grupo B: Drilla Moloney [2] venció a Great-O-Khan [0] (9:08) con la Drilla Killa.

4. G1 Climax – Grupo A: Yuya Uemura [2] venció a Oleg Boltin [0] (11:03) con un Kannuki Suplex Hold.

5. G1 Climax – Grupo B: Shota Umino [2] venció a El Phantasmo [0] (11:29) con un Second Chapter.

6. G1 Climax – Grupo A: Ryohei Oiwa [2] venció a David Finlay [0] (13:10) con THE GRIP.

7. G1 Climax – Grupo B: KONOSUKE TAKESHITA [2] venció a Gabe Kidd [0] (13:15) por detención arbitral.

8. G1 Climax – Grupo A: Yota Tsuji [2] venció a SANADA [0] (5:11) con un Gene Blaster.

9. G1 Climax – Grupo B: Ren Narita [2] venció a Zack Sabre Jr. [0] (16:14) con un Guillotine of Hell.

10. G1 Climax – Grupo A: Hiroshi Tanahashi [2] venció a Taichi [0] (20:21) con High Fly Flow.

– G1 Climax 35 – Clasificación Parcial:

Grupo A:

1. Yuya Uemura [2]

-. Yota Tsuji [2]

-. «King of Darkness» EVIL [2]

-. Ryohei Oiwa [2]

– Hiroshi Tanahashi [2]

6. Taichi [0]

-. Oleg Boltin [0]

-. David Finlay [0]

-. SANADA [0]

-. Callum Newman [0]

Grupo B:

1. Shota Umino [2]

-. Ren Narita [2]

-. KONOSUKE TAKESHITA [2]

-. Drilla Moloney [2]

-. YOSHI-HASHI [2]

6. El Phantasmo [0]

-. Shingo Takagi [0]

-. Zack Sabre Jr. [0]

-. Great-O-Khan [0]

-. Gabe Kidd [0]