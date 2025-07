NJPW: «G1 Climax 35» Día 8 Sabre supera a Takeshita

Para la octava jornada del «G1 Climax 35«, New Japan Pro Wrestling se presentó en la Yamato Arena, con actividad del Grupo B.

► «G1 Climax 35» Día 8

El Phantasmo y Great-O-Khan sostuvieron su tercer combate individual en lo que va del año, y antes de que sonara la campana, O-Khan atacó, pero Phantasmo conectó un Thunder Kiss ’86 desde la reja al fondo de la arena. Sin embargo, O-Khan continuó infligiendo daño a Phantasmo con ataques de cadera. Al llegar al clímax del combate, la batalla se trasladó a las esquinas, donde O-Khan aplastó espectacularmente al Campeón Mundial de TV de NJPW con un Avalanche Eliminator.

Drilla Moloney y Ren Narita continuaron con la rencilla entre BC WAR DOGS y HOT, con Kanemaru atacando a Moloney nada más entrar al ring. Narita continuó atormentándolo con una lucha brutal. Moloney contraatacó con furia, pero Kanemaru intervino en cada oportunidad. Narita entonces asestó un golpe bajo, una doble traición y un Hell’s Blowout. Sin embargo, Moloney contraatacó con una powerbomb. Tras eliminar a Kanemaru, Moloney se robó el espectáculo con un golpe bajo, seguido de The Gore, antes de asegurar finalmente la victoria con el Drilla Killer.

Shota Umino se midió contra Shingo Takagi en el turno semifinal. Este tercer duelo del año entre ellos fue una competencia feroz, con cada uno demostrando gran determinación. Takagi tuvo dificultades para resistir los rodillazos de Umino, pero con un Second Chapter los evitó con desesperación. En el momento crucial, intentó un Last Dragon, pero no pudo cubrirse debido a una lesión en su rodilla derecha. Sin embargo, desató una poderosa Pumping Bomber y finalmente derrotó a Umino con Burning Dragon.

El evento principal fue la confrontación individual entre Zack Sabre Jr. y Konosuke Takshita, quien regresaba a su ciudad natal. Ambos se enfrascaron en un tenso duelo desde el arranque de las acciones. Sabre intentó dominarlo con sus técnicas de sumisión características, pero Takeshita contraatacó con ataques dinámicos. Al llegar el clímax del combate, Takeshita intentó un Raging Fire, pero Sabre contraatacó con un Sabre Driver. Luego, atrapó a Takeshita con una llave dormilona y, a pesar de los repetidos intentos de escape de su rival, lo sujetó y ganó por sumisión.

Los resultados completos son:

NJPW «G1 CLIMAX 35», 30.07.2025

Yamato University Yamato Arena

1,390 Espectadores

– G1 Climax – Grupo B: YOSHI-HASHI [8] venció a Gabe Kidd [0] por incomparecencia.

1. Yota Tsuji y Daiki Nagai vencieron a Taichi y Masatora Yasuda (7:11) con un Crab Hold de Nagai sobre Yasuda.

2. Yuya Uemura y Shoma Kato vencieron a Hiroshi Tanahashi y Katsuya Murashima (9:02) con un Armlock de Uemura sobre Murashima.

3. SANADA y Yoshinobu Kanemaru vencieron a Callum Newman y Jakob Austin Young (6:43) con un Samson Clutch de Kanemaru sobre Young.

4. Ryohei Oiwa y Hartley Jackson vencieron a «King of Darkness» EVIL y Dick Togo (5:57) con un Arc Clutch de Oiwa sobre Togo.

5. Oleg Boltin y Toru Yano vencieron a David Finlay y Gedo (6:23) con un Schoolboy de Yano sobre Gedo.

6. G1 Climax – Grupo B: Great-O-Khan [6] venció a El Phantasmo [4] (14:50) con un Avalanche-Style Eliminator.

7. G1 Climax – Grupo B: Drilla Moloney [8] venció a Ren Narita [8] (9:52) con un Drilla Killa.

8. G1 Climax – Grupo B: Shingo Takagi [4] venció a Shota Umino [4] (22:45) con un Burning Dragon.

9. G1 Climax – Grupo B: Zack Sabre Jr. [6] venció a Konosuke Takeshita [6] (22:37) con un Dojime Sleeper Hold.

– G1 Climax – Clasificación Parcial:

Grupo A:

1. Yota Tsuji [8]

2. «King of Darkness» EVIL [6]

-. Oleg Boltin [6]

-. Ryohei Oiwa [6]

-. Yuya Uemura [6]

6. Taichi [4]

-. Hiroshi Tanahashi [4]

-. Callum Newman [4]

-. SANADA [4]

10. David Finlay [2]

Grupo B:

1. YOSHI-HASHI [8]

-. Drilla Moloney [8]

3. Ren Narita [6] *

-. Zack Sabre Jr. [6] *

-. Great-O-Khan [6] *

6. Konosuke Takeshita [6]

7. Shota Umino [4] *

8. Shingo Takagi [4]

9. El Phantasmo [2] *

10. Gabe Kidd [0] **

* Recibió 2 puntos más debido a la victoria por incomparecencia contra Gabe Kidd.

** Baja por el resto del torneo debido a una lesión de rodilla.