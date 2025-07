NJPW: «G1 Climax 35» Día 6

Por segundo día consecutivo desde el Ota City General Gymnasium, New Japan Pro Wrestling presentó la sexta fecha del torneo «G1 Climax 35«.

► «G1 Climax 35» Día 6

YOSHI-HASHI había estado en racha ganadora y desde el principio él y O-Khan se enfrascaron en una batalla de ida y vuelta. Hacia el final, YOSHI-HASHI mostró una furiosa arremetida, pero O-Khan contraatacó con una Eliminator improvisada. YOSHI-HASHI también intentó remontar, pero al final O-Khan lo hundió con un Seikentsuki de O-To-Ryu seguido de Eliminator.

El Phantasmo se midió a Zack Sabre Jr. en un choque movido donde Phantasmo contraatacó con movimientos de alto vuelo las diversas llaves de sumisión de Sabre. La batalla se intensificó, con Phantasmo desatando Zack Drivers y European Clutches para robarle el protagonismo a su oponente. Sabre siguió con una potente bofetada y un Sabre Driver. Cuando Phantasmo intentó desesperadamente cubrirse en la cuenta de dos, Zack lo atrapó con un Dragon Sleeper modificado, obligándolo a rendirse.

En la semifinal, Shota Umino y Ren Narita se vieron las caras. Narita centró su ataque en el brazo izquierdo de su oponente con un ataque contundente. Sin embargo, Umino demostró su determinación y contraatacó, eliminando a Kanemaru, quien también había entrado al combate. Intentó entonces conectar un lazo y aplicar el Chapter Second, pero Narita escapó y asestó un golpe bajo. A continuación, conectó una doble cruz y la Guillotine of Hell, logrando la cuenta de tres.

Cerrando la jornada, Shingo Takagi y Konosuke Takeshita volvieron a enfrentarse en un choque individua plagado de recios castigos.Cuando el combate llegó a su clímax, Takagi conectó un Brutal Driver, seguido de un suplex alemán. Sin embargo, Takeshita no se quedó atrás y lo golpeó con MADE IN JAPAN. Takeshita luego golpeó a Takagi con un fuerte codazo en la parte posterior de la cabeza y lo capturó con Plus Ultra. Cuando Takagi dejó de moverse, el árbitro detuvo el combate y Takeshita ganó el combate.

Los resultados completos son:

NJPW «G1 CLIMAX 35», 26.07.2025

Ota City General Gymnasium

2,250 Espectadores

– G1 Climax – Grupo B: Drilla Moloney [6] venció a Gabe Kidd [0] por incomparecencia.

1. Oleg Boltin y Toru Yano vencieron a Yota Tsuji y Daiki Nagai (4:44) con la Oni Koroshi de Yano sobre Nagai.

2. Callum Newman y Jakob Austin Young vencieron a David Finlay y Gedo (5:41) con un Jakob’s Ladder de Young sobre Gedo.

3. SANADA y Yoshinobu Kanemaru vencieron a Taichi y Masatora Yasuda (8:25) con un Crab Hold de Kanemaru sobre Yasuda.

4. «King of Darkness» EVIL y Dick Togo vencieron a Yuya Uemura y Tomoaki Honma (7:33) cuando EVIL colocó espaldas planas a Honma tras la Magic Killer.

5. Ryohei Oiwa y Hartley Jackson vencieron a Hiroshi Tanahashi y Katsuya Murashima (6:54) Death Valley Bomb de Jackson sobre Murashima.

6. G1 Climax – Grupo B: Great-O-Khan [4] venció a YOSHI-HASHI [6] (12:27) con la Eliminator.

7. G1 Climax – Grupo B: Zack Sabre Jr. [4] venció a El Phantasmo [2] (19:20) con un Modified Dragon Sleeper.

8. G1 Climax – Grupo B: Ren Narita [6] venció a Shota Umino [4] (17:45) con un Guillotine of Hell.

9. G1 Climax – Grupo B: Konosuke Takeshita [6] venció a Shingo Takagi [2] (23:56) por detención arbitral

– G1 Climax 35 – Clasificación Parcial:

Grupo A:

1. Yota Tsuji [6]

-. «King of Darkness» EVIL [6]

-. Oleg Boltin [6]

4. Ryohei Oiwa [4]

-. Taichi [4]

-. Yuya Uemura [4]

– Hiroshi Tanahashi [4]

8. David Finlay [2]

-. Callum Newman [2]

-. SANADA [2]

Grupo B:

1. YOSHI-HASHI [6] *

-. Ren Narita [6] *

3. Drilla Moloney [6]

-. Konosuke Takeshita [6]

5. Shota Umino [4] *

-. Zack Sabre Jr. [4] *

7. El Phantasmo [2] *

8. Great-O-Khan [2]

-. Shingo Takagi [2]

10. Gabe Kidd [0] **