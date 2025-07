NJPW: «G1 Climax 35» Día 4

Nagaoka fue la siguiente escala que recibió a New Japan Pro Wrestling para que llevara a cabo la cuarta fecha del «G1 Climax 35» donde tuvo actividad del Grupo B.

► «G1 Climax 35» Día 4

Al comienzo de la función se anunció que Gabe Kidd no recibió el alta médica por una lesión de rodilla, por lo que no pudo luchar en esta función. Por tal motivo, Shingo Takagi, quien sería su rival, recibió dos puntos por incomparecencia de Kidd.

YOSHI-HASHI y Drilla Moloney venían de una racha con dos victorias consecutivas e iniciaron las acciones con un feroz intercambio de golpes que entusiasmó al público. Moloney usó sus poderosos ataques para dañar la espalda baja de YOSHI-HASHI, buscando el Drilla Killer en el momento decisivo. Sin embargo, YOSHI-HASHI escapó con un DDT inverso y contraatacó con Canadian Destroyer. Finalmente, hundió a Moloney con un Karma.

Ren Narita se enfrentó a El Phantasmo en una batalla para llegar a cuatro puntos. Narita se escabulló del ring justo a tiempo para la entrada de ELP y atacó a Phantasmo por detrás, pero el ataque fracasó cuando Phantasmo conectó un sillazo entre el público y se lanzó desde el escenario sobre el miembro de HOT. Kanemaru llegó y cortó la cobertura. Phantasmo eliminó a Kanemaru, pero Narita lo conectó con un golpe bajo usando una barra de flexiones mejorada como cebo. Finalmente, consiguió la cuenta de tres con Guillotine of Hell.

Great-O-Khan y Konosuke Takeshita se midieron por primera vez de forma individual, Great-O-Khan, quien demostró su habilidad en el grappling desde el principio contra Alpha antes de llevar la lucha al suelo. O-Khan comenzó a debilitar a su oponente con contundentes ataques al cuello. Takeshita lo pasó mal, pero revirtió con ataques dinámicos como el tope con hilo. Al llegar el clímax del combate, O-Khan intervino e intentó lanzar un puñetazo, pero Takeshita contraatacó con un potente codazo. A continuación, desató un Raging Fire para ganar el reñido combate.

La estelar fue una revancha del evento principal de Wrestle Kingdom en enero, donde Shota Umino se enfrentó a Zack Sabre Jr. Umino comenzó con fuerza antes de derribar a Sabre y comenzar a trabajar en su rodilla. El Roughneck buscó explotar la debilidad en la base de Sabre, pero éste respondió con duros uppercuts y un fuerte golpe en el hombro izquierdo. Una torsión de brazo de Sabre dejó a Umino con un dolor intenso, y un Zack Driver del campeón detuvo un intento de ruptura de Umino. Sabre acorraló a Umino con un Clarky Cat modificado y se colocó en posición para un Zack Driver. Umino escapó desesperadamente y apuntó a un Second Chapter, pero el inglés contraatacó con un Sabre Driver. Sin embargo, Umino explotó con determinación y, al final, conectó un lazo y un Second Chapter, obteniendo una gran victoria.

Los resultados completos son:

NJPW «G1 CLIMAX 35», 23.07.2025

Aore Nagaoka

1,547 Espectadores

– G1 Climax – Grupo B: Shingo Takagi [2] venció a Gabe Kidd [0] por Forfeit.

1. Oleg Boltin y Toru Yano vencieron a SANADA y Yoshinobu Kanemaru (6:01) con un Horizontal Cradle de Yano sobre Kanemaru.

2. Callum Newman y Jakob Austin Young vencieron a Yuya Uemura y Shoma Kato (6:42) con un Jacob’s Ladder de Young sobre Kato.

3. «King of Darkness» EVIL y Dick Togo vencieron a Taichi y Masatora Yasuda (6:30) con un Scorpion Deathlock de EVIL sobre Yasuda.

4. Ryohei Oiwa y Hartley Jackson vencieron a Yota Tsuji y Daiki Nagai (6:25) con la Death Valley Bomb de Jackson sobre Nagai.

5. Hiroshi Tanahashi y Katsuya Murashima vencieron a David Finlay y Gedo (7:56) con un Texas Clover Hold de Tanahashi sobre Gedo.

6. G1 Climax – Grupo B: YOSHI-HASHI [6] venció a Drilla Moloney [4] (11:32) con un Karma.

7. G1 Climax – Grupo B: Ren Narita [4] venció a El Phantasmo [2] (9:50) con la Guillotine of Hell.

8. G1 Climax – Grupo B: KONOSUKE TAKESHITA [4] venció a Great-O-Khan [2] (17:05) con un Raging Fire.

9. G1 Climax – Grupo B: Shota Umino [4] venció a Zack Sabre Jr. [2] (22:10) con un Second Chapter.

– G1 Climax 35 – Clasificación Parcial:

Grupo A:

1. «King of Darkness» EVIL [4]

-. Yota Tsuji [4]

-. Ryohei Oiwa [4]

-. Taichi [4]

-. Oleg Boltin [4]

6. Yuya Uemura [2]

– Hiroshi Tanahashi [2]

-. David Finlay [2]

-. Callum Newman [2]

-. SANADA [2]

Grupo B:

1. YOSHI-HASHI [6]

2. Drilla Moloney [4]

-. Shota Umino [4]

-. Ren Narita [4]

-. Konosuke Takeshita [4]

6. El Phantasmo [2]

-. Zack Sabre Jr. [2]

-. Great-O-Khan [2]

-. Shingo Takagi [2]

10. Gabe Kidd [0]