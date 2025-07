NJPW: «G1 Climax 35» Día 3

El torneo «G1 Climax 35» de New Japan Pro Wrestling sigue su curso y en esta tercera fecha arribó al Sendai Sun Plaza Hall con actividad del Grupo A.

► «G1 Climax 35» Día 3

Ryohei Oiwa se midió contra Callum Newman; fue un choque de velocidad contra potencia, Newman impulsó el ritmo desde el principio con furia y una plancha, pero Oiwa detuvo a su rival con un golpe a su debilitada rodilla derecha. Oiwa tomó el control total con suplexes perfectos y un DDT contundente; Newman intentó contraatacar con patadas, pero fue atrapado en un contundente medio cangrejo inverso. A pesar del dolor, Newman se recuperó para conectar Firebolt para dos, pero Oiwa frustró un intento de OsCutter con un hat-trick de suplexes alemanes y optó por el Grip, conectando el golpe en el segundo intento para la cuenta de tres.

Hiroshi Tanahashi luchó contra Oleg Boltin en un intento por llegar a cuatro puntos. Con el público de Sendai firmemente apoyándolo, el As se sentía confiado hasta que el Gran Hombre de Kazajistán lo sacó de la esquina con un violento suplex y lo atacó con un Boltin Shake. Aun así, el indomable jefe logró frenar el impulso de Boltin y conectó un sentón desde la segunda cuerda que dejó a Boltin sin aliento, seguido de un suplex alemán al estilo Nakanishi. Boltin respondió rápidamente con una dropkick de corto alcance y consiguió la cuenta de con la Boltin Bomb en la esquina antes de buscar el Kamikaze. Tanahashi escapó y planeaba usar Twist and Shout y Slingblade para llevarse la victoria; después de conseguir la cuenta de dos , el As subió a la tercera cuerda, pero su High Fly Flow fue atrapado en Kamikaze para que Boltin asegurara su victoria.

En choque entre elementos de House of Torture, SANADA consiguió sus primeros puntos superando a EVIL. Al final todos los integrantes de HOT hicieron el saludo de la facción.

La semifinal enfrentó a Taichi y David Finlay en una lucha que recordó su encuentro por el Campeonato Global de Peso Completo IWGP. Taichi fue el primero en tomar ventaja, conectando un golpe contundente a Finlay que lo hizo caer al suelo, seguido de un fuerte golpe contra las barandillas. Sin embargo, Finlay frenó el daño y estrelló a Taichi contra el poste del ring antes de comenzar a desgastarlo con su ofensiva de fuerza. Una embestida en la esquina falló y Taichi usó un gamengiri para retomar el control, pero no por mucho tiempo, ya que Finlay contraatacó con un suplex, pero un Axe Bomber de Taichi descarriló al dominante Finlay. La lucha se tornó más brutal cuando Taichi elevó a Finlay por encima de la cuerda superior con un potente suplex que provocó que la espalda baja de Finlay se estrellara contra el borde del ring. Taichi trajo a Finlay de vuelta al ring y conectó un Burning Lariat para la cuenta de dos; Finlay tuvo que confiar en su instinto de lucha libre para conseguir rollups cercanos antes de que Into Oblivion conectara una cuenta de dos muy cercana, consiguió una powerbomb en el esquinero, pero Taichi bloqueó a Overkill y casi sorprendió al líder de los War Dogs con un Gedo Clutch. Black Mephisto siguió, y Taichi consiguió su segunda victoria consecutiva.

Luego de un accidentado inicio de torneo, Yota Tsuji se enfrentó a Yuya Uemura en la batalla estelar. Tras un intercambio de llaves, fue Tsuji quien conectó el primer derribo del combate con una tacleada; Uemura respondió con un giro de brazo y una tenaz llave de martillo. Desgarrando implacablemente el brazo de su oponente, Uemura mantuvo un control fluido y preciso hasta que un backbreaker le dio a Tsuji el espacio que tanto necesitaba. Aprovechando ese espacio, Tsuji conectó un tope suicida y un rodillazo contundente al rostro de su oponente, pero la gran técnica de Uemura volvió a ser útil, y el Heat Storm encontró la manera de volver al brazo de Tsuji. Éste contraatacó desesperadamente a la cuenta de 2, y Uemura intentó un segundo golpe, pero Tsuji contraatacó con un Gene Blaster. Uemura evitó entonces el Gene Blaster de Tsuji con un Frankensteiner, pero Tsuji se levantó de la cuenta de dos. Luego, con un movimiento rápido, desató un Gene Blaster con todas sus fuerzas sobre Uemura, poniendo fin a la feroz batalla.

Los resultados completos son:

NJPW «G1 CLIMAX 35», 22.07.2025

Sendai Sun Plaza Hall

1,714 Espectadores

1. Drilla Moloney y Taiji Ishimori vencieron a YOSHI-HASHI y Shoma Kato (6:30) con un Bone Lock de Ishimori sobre Kato.

2. Ren Narita y Yoshinobu Kanemaru vencieron a El Phantasmo y Jado (6:08) con una Figure-Four Leglock de Kanemaru sobre Jado.

3. KONOSUKE TAKESHITA y Rocky Romero vencieron a Great-O-Khan y Jakob Austin Young (7:30) con un Modified Inside Cradle de Romero sobre Young.

4. Zack Sabre Jr. y Hartley Jackson vencieron a Shota Umino y Katsuya Murashima (8:53) con una Death Valley Bomb de Jackson sobre Murashima.

5. G1 Climax – Grupo A: Ryohei Oiwa [4] venció a Callum Newman [2] (10:24) con THE GRIP.

6. G1 Climax – Grupo A: Oleg Boltin [4] venció a Hiroshi Tanahashi [2] (9:50) con una Kamikaze.

7. G1 Climax – Grupo A: SANADA [2] venció a «King of Darkness» EVIL [4] (6:33) con un Samson Clutch.

8. G1 Climax – Grupo A: Taichi [4] venció a David Finlay [2] (13:35) con la Black Mephisto.

9. G1 Climax – Grupo A: Yota Tsuji [4] venció a Yuya Uemura [2] (16:56) con un Gene Blaster.

– G1 Climax 35 – Clasificación Parcial:

Grupo A:

1. «King of Darkness» EVIL [4]

-. Yota Tsuji [4]

-. Ryohei Oiwa [4]

-. Taichi [4]

-. Oleg Boltin [4]

6. Yuya Uemura [2]

– Hiroshi Tanahashi [2]

-. David Finlay [2]

-. Callum Newman [2]

-. SANADA [2]

Grupo B:

1. Drilla Moloney [4]

-. YOSHI-HASHI [4]

3. Shota Umino [2]

-. Ren Narita [2]

-. KONOSUKE TAKESHITA [2]

-. El Phantasmo [2]

-. Zack Sabre Jr. [2]

-. Great-O-Khan [2]

9. Gabe Kidd [0]

-. Shingo Takagi [0]