NJPW: «G1 Climax 35» Día 2

Por segundo día consecutivo, New Japan Pro Wrestling se presentó en el Hokkaido Prefectural Sports Center para la segunda fecha del torneo «G1 Climax 35«.

► «G1 Climax 35» Día 2

Gabe Kidd sufrió una lesión de rodilla en el evento inaugural. Subió al ring al inicio del evento y dijo que no estaba listo para competir en la función y que tenía muchas ganas de enfrentarse a su compatriota ZSJ, pero que no pudo dar el 100% debido a la lesión. También afirmó que no se retira del torneo y que planea volver a competir pronto.

Hiroshi Tanahashi y Callum Newman se midieron en un combate feroz. Tanahashi usó ataques con los pies para intentar reducir la movilidad de Callum. Tanahashi intentó realizar un High Fly Flow, pero Callum lo derribó con una patada y lo golpeó con un pisotón. Callum ganó la batalla ofensiva y defensiva posterior, y finalmente obtuvo la victoria sobre el talentoso luchador con una Prince’s Curse.

Los jóvenes Shota Umino y Drilla Moloney fueron los siguientes en medirse. Moloney se colocó en posición para el Drilla Killer. Umino lo esquivó y buscó un lazo, pero Moloney escapó y conectó un piledriver. Para no quedarse atrás, Umino intentó el Second Chapter, pero Moloney contraatacó con el Drilla Killer, marcando su segunda victoria consecutiva.

Oleg Boltin y Ryohei Oiwa, quienes se conocen muy bien desde sus días en el Dojo Noge, se enfrentaron en una lucha constante. Oiwa buscó entonces la oportunidad de ganar con su especialidad, los ataques de brazo.

Boltin tuvo dificultades, pero contraatacó con fuerza. Oiwa también intentó aplicar THE GRIP tras una powerbomb en la recta final, pero Boltin contraatacó con un codazo y levantó a Oiwa. A partir de ahí, desató la kamikaze y ganó su primera lucha.

Ren Narita atacó a YOSHI-HASHI antes de que sonara la campana y continuó torturándolo. Buscando una victoria rápida, Narita intentó someter a su oponente tras patear su ingle. Cuando YOSHI-HASHI esquivó el golpe, Narita estaba en posición de asestarle un golpe bajo. Sin embargo, YOSHI-HASHI escapó y lo dobló para obtener la victoria con la Kinkoji.

David Finlay y SANADA protagonizaron un recio choque ya que entre ellos hay muchas recillas por dirimir. Ambos intentaron superarse mutuamente con ingeniosos contraataques y guerra psicológica. SANADA fingió una lesión de rodilla y tomó el control con un brutal ataque. Tras un moonsault preparó el Skull End, pero Finlay escapó. SANADA intentó distraer al réferi, pero Finlay contraatacó con un Gore y un Overkill oportunos para sumar sus dos primeros puntos.

Shingo Takagi y Great-O-Khan se enfrentaron. A pesar de un récord de 5-0 contra el poderoso rival de United Empire, Shingo no subestimó a su oponente y abrió el combate rápidamente con lariats contundentes y un Brainbuster. O-Khan contraatacó, trabajando el cuello de Shingo, ralentizando el ritmo y minando el poder del Dragón. Takagi contrarrestó el Eliminator de O-Khan con un DDT y lanzó un furioso contraataque. Intentó un Pumping Bomber y un Last of the Dragon. Sin embargo, O-Khan lo esquivó, detuvo su movimiento con un O-Touryu Seikentsuki y finalmente ganó su primer combate individual contra Takagi con un Eliminator.

Yota Tsuji y EVIL se enfrentaron en un combate que resultó muy intenso. EVIL atacó a Tsuji durante su entrada, eliminando al réferi casi al instante, reduciendo el combate a desventaja, con Dick Togo y Don Fale apoyándolo. Aun así, Tsuji se negó a ceder, contrarrestando las adversidades con una ráfaga explosiva, incluso lanzándose sobre ambos secuaces con la ayuda de Daiki Nagai. Pero un intento de ataque aéreo fue interceptado por EVIL, quien estrelló a Tsuji contra la barricada y comenzó a diseccionar la mitad inferior del Gene Blaster, preparándose para el Scorpion Deathlock. Pero Tsuji se negó a caer, Tsuji se negó a caer derribando de nuevo a Togo y Fale. Sin embargo, EVIL, con su habitual astucia, evitó un último intento de lanza y atacó con el Reverse EVIL para finalmente asegurar la victoria.

El Phantasmo se enfrentó a Konosuke Takeshita. Ambos se habían enfrentado dos veces este año, con una victoria de Takeshita y un empate. En la tercera lucha, Phantasmo mostró sus movimientos iniciales, con un swan diving y aplicando un Thunder Kiss ’86 a Takeshita fuera del ring. Sin embargo, éste lo derribó con un codazo. Takeshita usó entonces sus habilidades para acorralar a Phantasmo, pero este contraatacó con determinación. Continuó con un Canadian Destroyer, seguido de una serie de CR II, y finalmente explotó con un CR III para asegurar una victoria contundente.

El evento principal presentó una tensa batalla entre mentor y exalumno, donde Taichi enfrentó a Yuya Uemura. El combate comenzó con feroces intercambios de golpes, donde cada ataque de Uemura era respondido con una atronadora patada de Taichi. Uemura se negó a rendirse, aplicando fuertes sumisiones de brazo y conectando una serie de suplexes. La pierna de Taichi se convirtió en un objetivo claro cuando Uemura cambió de táctica a mitad del combate. Una patada fulminante de Taichi derribó a Uemura a la lona, aparentemente inconsciente, pero el combate no terminó ahí. Taichi arrastró a su oponente, semiinconsciente, solo para infligir más castigo. Uemura atacó con fuerza pero no pudo completar el puente. Taichi contraatacó con un peligroso backdrop suplex y un lazo aplastante. Desesperado, Uemura volvió a intentar el Deadbolt; Taichi contraatacó con Black Mephisto, pero no pudo asegurarlo. Un último golpe contundente y un Black Mephisto perfectamente ejecutado fueron suficientes para mantener a Uemura en la lona, lo que le dio a Taichi su primera victoria.

Los resultados completos son:

NJPW «G1 CLIMAX 35», 20.07.2025

Hokkaido Prefectural Sports Center Hokkai Kitayell

2,520 Espectadores

– G1 Climax – Grupo B: Zack Sabre Jr. [2] venció a Gabe Kidd [0] por Forfeit.

1. G1 Climax – Grupo A: Callum Newman [2] venció a Hiroshi Tanahashi [2] (7:32) con un Prince’s Curse.

2. G1 Climax – Grupo B: Drilla Moloney [4] venció a Shota Umino [2] (12:30) con la Drilla Killa.

3. G1 Climax – Grupo A: Oleg Boltin [2] venció a Ryohei Oiwa [2] (9:10) con la Kamikaze.

4. G1 Climax – Grupo B: YOSHI-HASHI [4] venció a Ren Narita [2] (1:26) con la Kinkoji.

5. G1 Climax – Grupo A: David Finlay [2] venció a SANADA [0] (10:21) con la Overkill.

6. G1 Climax – Grupo B: Great-O-Khan [2] venció a Shingo Takagi [0] (12:12) con la Eliminator.

7. G1 Climax – Grupo A: «King of Darkness» EVIL [4] venció a Yota Tsuji [2] (11:01) con un Reverse EVIL.

8. G1 Climax – Grupo B: El Phantasmo [2] venció a KONOSUKE TAKESHITA [2] (15:02) con la CR II.

9. G1 Climax – Grupo A: Taichi [2] venció a Yuya Uemura [2] (19:02) con la Black Mephisto.

– G1 Climax Clasificación Parcial:

Grupo A:

1. «King of Darkness» EVIL [4]

2. Yuya Uemura [2]

-. Yota Tsuji [2]

-. Ryohei Oiwa [2]

– Hiroshi Tanahashi [2]

-. Taichi [2]

-. David Finlay [2]

-. Callum Newman [2]

-. Oleg Boltin [2]

10. SANADA [0]

Grupo B:

1. Drilla Moloney [4]

-. YOSHI-HASHI [4]

3. Shota Umino [2]

-. Ren Narita [2]

-. KONOSUKE TAKESHITA [2]

-. El Phantasmo [2]

-. Zack Sabre Jr. [2]

-. Great-O-Khan [2]

9. Gabe Kidd [0]

-. Shingo Takagi [0]