NJPW: “G1 Climax 35” Día 18

New Japan Pro Wrestling se presentó en el Tokyo Ariake Arena para la penúltima fecha del torneo “G1 Climax 35”.

► “G1 Climax 35” Día 18

En esta jornada se efectuaron los duelos semifinales.

En el primero de ellos, EVIL derrotó a Yota Tsuji con un ataque sin ley, enfocando sus ataques en las rodillas de su oponente y luego en sus caderas con la ayuda de Don Fale y Dick Togo. Sin embargo, Tsuji, aspirando a ser finalista por segundo año consecutivo, contraatacó desesperadamente y, cuando el combate llegó a su clímax, disparó su Gene Blaster. Sin embargo, EVIL golpeó accidentalmente al árbitro Asami, creando una situación sin ley. Tsuji estaba en apuros cuando Dick Togo y Don Fale interfirieron, pero Takagi y Nagai acudieron en su ayuda. Tsuji entonces escapó del ataque de EVIL por la espalda e intentó un Guerrero Special. Sin embargo, Fale atrapó a Tsuji en la esquina y le aplicó un Bad Luck Fall. EVIL luego golpeó a Tsuji con un Scorpion Deathlock, deteniendo el movimiento de Tsuji, y el árbitro Sato pidió que sonara la campana. EVIL, en su décima aparición consecutiva, avanzó al combate final.

En la segunda semifinal, Zack Sabre Jr. se midió contra Konosuke Takeshita. Zack usó sumisiones precisas y golpes duros para infligir daño a Takeshita, quien anhelaba venganza. Fue una lucha difícil, pero Takeshita usó su corpulendia física a su favor y buscó la oportunidad de ganar. Takeshita conectó un Zack Driver que rompió las reglas, y Zack, para no ser menos, conectó un decidido Sabre Driver. Sin embargo, Takeshita castigó con un espectacular Raging Fire estilo avalancha, y finalmente, un Raging Fire definitivo para poner fin a la feroz batalla. Takeshita avanzó a su primera final de G1 donde se medirá con EVIL.

Los resultados completos son:

NJPW «G1 CLIMAX 35», 16.08.2025

Tokyo Ariake Arena

4,558 Espectadores

0. Togi Makabe, Tiger Mask y Tatsuya Matsumoto vencieron a Shoma Kato, Masatora Yasuda y Zane Jay (9:48) con un Crab Hold de Makabe sobre Jay.

1. Shota Umino, Yuya Uemura, YOSHI-HASHI, El Desperado y Ryusuke Taguhi vencieron a Taichi, Satoshi Kojima, Toru Yano, YOH y Master Wato (8:54) con un Cradle de Taguchi sobre Wato.

2. Yujiro Takahashi y Don Fale vencieron a Tomoaki Honma y Oleb Boltin (4:28) con un Elbow Drop de Fale sobre Honma.

3. The Great-O-Khan, Callum Newman y Jakob Austin Young vencieron a Hiroshi Tanahashi, El Phantasmo y Katsuya Murashima (9:34) con un Firebolt de Newman sobre Murashima.

4. Shingo Takagi y Daiki Nagai vencieron a David Finlay y Gedo (6:34) con un WAR Special de Takagi sobre Gedo.

5. SANADA y Yoshinobu Kanemaru vencieron a Drilla Moloney y Taiji Ishimori (6:25) cuando SANADA colocó espaldas planas a Moloney.

6. Ren Narita, SHO y DOUKI vencieron a Ryohei Oiwa, Kosei Fujita y Hartley Jackson (8:30) nach un Cross Knee Hold de Narita sobre Jackson.

7. G1 Climax – Semifinal: «King of Darkness» EVIL venció a Yota Tsuji (18:01) por detención arbitral (Scorpion Deathlock).

8. G1 Climax – Semifinal: Konosuke Takeshita venció a Zack Sabre Jr. (24:47) con un Raging Fire.