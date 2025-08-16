NJPW: «G1 Climax 35» Día 17 Listas las semifinales

New Japan Pro Wrestling regresó al Tokyo Korakuen Hall para la fecha diecisiete del «G1 Climax 35» donde se efectuaron los play offs.

► «G1 Climax 35» Día 17

House of Torture (EVIL, Don Fale y DOUKI) sostuvieron un accidentado choque contra TMDK (Zack Sabre Jr., Ryohei Oiwa y Hartley Jackson) donde los primeros se impusieron. EVIL y Sabre estaban a la espera de sus oponentes, que saldrían de los siguientes encuentros clasificatorios.

Konosuke Takeshita enfrentó a David Finlay en una batalla que resultó brutal desde el inicio. Finlay estrelló a su rival contra una mesa mediante una letal Powerbomb. Finlay continuó su ataque, conectando INTO OBLIVION y luego buscando un Overkill. Sin embargo, Takeshita lo esquivó, leyó los movimientos del oponente, desatando un Last Ride. Luego conectó un letal rodillazo y finalmente hundió a su formidable oponente con un Raging Fire.

El turno principal tuvo como protagonistas a Shota Umino y Yota Tsuji, dos de los representantes de la nueva generación de luchadores de New Japan. Desde su retorno de su viaje de preparación, ambos sólo se habían enfrentado una vez. En esta ocasión, Yota Tsuji atacó con dureza y rápidamente tomó el control de las acciones. Sin embargo, Umino también respondió con un rodillazo. Cuando el combate llegó a su clímax, Tsuji siguió con un jumbo suplex, un pisotón y lanzó un Gene Blaster. Pero Umino contraatacó con un lazo, preparando un Second Chapter. Tsuji lo evitó y anzó su primer Guerrero Special, antes de rematar con un poderoso Gene Blaster para obtener una aplastante victoria sobre el tenaz Umino.

De esta forma quedaron definidas las semifinales. EVIL chocará contra Yota Tsuji y Zack Sabre Jr. se medirá contra Konosuke Takeshita.

Los resultados completos son:

NJPW «G1 CLIMAX 35», 14.08.2025

Tokyo Korakuen Hall

1,518 Espectadores – Super No Vacancy Full House

1. Taichi y Satoshi Kojima vencieron a YOSHI-HASHI y Shoma Kato (7:02) con un Lariat de Kojima sobre Kato.

2. Oleg Boltin, Toru Yano, El Phantasmo y Jado vencieron a SANADA, Ren Narita, Yujiro Takahashi y Yoshinobu Kanemaru (6:45) con un Cross Knee Hold de Narita sobre Jado.

3. The Great-O-Khan, Callum Newman y Jakob Austin Young vencieron a Hiroshi Tanahashi, Yuya Uemura y Katsuya Murashima (8:37) con un Diving Foot Stomp de Newman sobre Murashima.

4. Drilla Moloney y Taiji Ishimori vencieron a Shingo Takagi y Daiki Nagai (7:40) con un Bone Lock de Ishimori sobre Nagai.

5. «King of Darkness» EVIL, Don Fale y DOUKI vencieron a Zack Sabre Jr., Ryohei Oiwa y Hartley Jackson (7:05) con un Elbow Drop de Fale sobre Jackson.

6. G1 Climax – Final Tournament Qualifying Match: KONOSUKE TAKESHITA venció a David Finlay (17:12) con un Raging Fire.

7. G1 Climax – Final Tournament Qualifying Match: Yota Tsuji venció a Shota Umino (28:18) con un Gene Blaster.