NJPW: «G1 Climax 35» Día 16 Termina fase de grupos

Desde el Act City Hamamatsu, New Japan Pro Wrestling presentó la fecha 16 de competencias, del torneo «G1 Climax 35» con el cierre de la fase de Grupos.

► «G1 Climax 35″ Día 16»

Con fiereza, Shingo Takagi culminó su participación, ligando su quinto triunfo, dominando a Drilla Moloney .

Zack Sabre Jr. se confirmó en la cima del sector consiguiendo su séptima victoria, pasando sobre YOSHI-HASHI.

Shota Umino cerró de manera contundente luego de someter a Great-O-Khan para contabilizar doce unidades.

En la última lucha del Grupo B, Konosuke Takeshita capturó a Ren Narita para contabilizar doce unidades y conseguir su pase a la siguiente fase.

De esta manera, Sabre Jr. terminó en primer sitio, mientras que Shota Umino fue el segundo sitio y Konosuke Takeshita el tercero. De esta manera, Umino enfrentará a Yota Tsuji, el tercer lugar del grupo A, mientras que Takeshita chocará contra David Finlay.

Los resultados completos son:

NJPW «G1 CLIMAX 35», 13.08.2025
Act City Hamamatsu
1,730 Espectadores

G1 Climax – Grupo B: El Phantasmo [8] venció a Gabe Kidd [0] por Forfeit.
1. Hiroshi Tanahashi y Katsuya Murashima vencieron a Taichi y Masatora Yasuda (8:18) con un Crab Hold de Murashima sobre Yasuda.
2. Ryohei Oiwa y Hartley Jackson vencieron a Callum Newma y Jakob Austin Young (6:22) con un Death Valley Bomb de Jackson sobre Young.
3. Oleg Boltin y Toru Yano vencieron a SANADA y Yoshinobu Kanemaru (5:30) con un Small Package de Yano sobre Kanema.
4. Yota Tsuji y Daiki Nagai vencieron a Yuya Uemura y Shoma Kato (6:38) con la Campana de Tsuji sobre Kato.
5. «King of Darkness» EVIL y Dick Togo vencieron a David Finlay y Gedo (4:31) cuando Togo colocó espaldas planas a Gedo.
6. G1 Climax – Grupo B: Shingo Takagi [10] venció a Drilla Moloney [8] (12:06) con un Last of the Dragon.
7. G1 Climax – Grupo B: Zack Sabre Jr. [14] venció a YOSHI-HASHI [8] (17:36) con un Modified Clarky Cat.
8. G1 Climax – Grupo B: Shota Umino [12] venció a Great-O-Khan [8] (12:05) con un Second Chapter.
9. G1 Climax – Grupo B: KONOSUKE TAKESHITA [12] venció a Ren Narita [10] (20:50) por detención arbitral (Dojime Sleeper).

– G1 Climax 35 – Clasificación Final:

Grupo A:
1. «King of Darkness» EVIL [12] *
2. David Finlay [10] *
3. Yota Tsuji [10] *
4. Oleg Boltin [10]
5. Ryohei Oiwa [10]
6. Yuya Uemura [8]
-. Callum Newman [8]
-. Hiroshi Tanahashi [8]
-. SANADA [8]
10. Taichi [6]

Grupo B:
1. Zack Sabre Jr. [14] *
2. Shota Umino [12] *
3. KONOSUKE TAKESHITA [12] *
4. Shingo Takagi [10]
5. Ren Narita [10]
6. YOSHI-HASHI [8]
-. Drilla Moloney [8]
-. Great-O-Khan [8]
-. El Phantasmo [8]
10. Gabe Kidd [0]

* Clasificado para la ronda eliminatoria.

