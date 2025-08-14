NJPW: «G1 Climax 35» Día 15 Cierre del Grupo A

El G Messe Gunma fue el escenario desde donde New Japan Pro Wrestling presentó la jornada quince del torneo «G1 Climax 35» con el cierre del Grupo A.

► «G1 Climax 35» Día 15

Usando su portentoso físico, Oleg Boltin no tuvo problemas para imponerse a Taichi quedando con 10 puntos esperando el resultado del resto.

Siguió el choque entre Ryohei Oiwa y SANADA. Oiwa, que aún tenía la mira puesta en avanzar, se lanzó a una intensa batalla de ida y vuelta, contra su rival, pero SANADA aprovechó la oportunidad para patear a Oiwa en la ingle. Luego, sacudió a Oiwa con un movimiento que forzó una falta, antes de finalmente arrebatarle la victoria con un golpe de guitarra. Desafortunadamente, Oiwa quedó eliminado.

Yota Tsuji y Callum Newman llegaron a esta lucha en igualdad de puntos y rápidamente se enfrascaron en un feroz duelo La batalla se calentó, con Newman intentando un pisotón seguido de Prince’s Curse. Tsuji, sin embargo, aprovechó la oportunidad para conectar un Gene Blaster. Luego intentó un Marlowe Crush seguido de un Gene Blaster, pero Newman se desplomó. Tsuji entonces desató un Seventy Cross con el que ligó su quinto trunfo.

EVIL adoptó una estrategia completamente diferente, presentándose solo sin sus habituales Dick Togo y Don Fale. Él y Tanahashi se enfrascaron en una batalla limpia y contundente. Pero hacia el final del combate, mientras EVIL esquivaba el High Fly Flow de Tanahashi, aparecieron Togo y Fale. EVIL aprovechó la oportunidad para golpear a Tanahashi y los tres hombres lo aplastaron. Tras sufrir daños considerables, Tanahashi fue eliminado y EVIL aseguró su lugar entre los dos mejores y avanzó a la siguiente ronda.

En el último duelo del Grupo, Yuya Uemura y David Finlay se enfrentaron en un recio choque. Este fue su tercer enfrentamiento individual fue una feroz batalla con ambos buscando romper el bloqueo. Finlay recurrió a técnicas rudas para presionar a Uemura, pero este contraatacó con llaves técnicas. Hacia el final del combate, Finlay siguió con un powerbomb seguido de un INTO OBLIVION. Luego intentó un overkill, pero Uemura lo esquivó y siguió con un dragon suplex seguido de un diving body press. Luego se colocó en posición para un Kannuki suplex, pero Finlay le mordió la oreja para escapar. Uemura volvió a intentar Kannuki suplex, pero Finlay lo evitó con un overkill modificado y finalmente conectó otro overkill para poner fin a la batalla.

Como resultado, EVIL avanzó a la cima del Grupo A con 12 puntos. Uemura, Boltin, Tsuji y Finlay empataron con 10 puntos, pero Finlay aseguró en segundo lugar y Tsuji eln tercero según el resultado de sus enfrentamientos directos. Finlay se enfrentará al luchador que quede en tercer lugar en el Grupo B, y Tsuji se enfrentará al luchador que quede en segundo lugar en el Grupo B.

Los resultados completos son:

NJPW «G1 CLIMAX 35», 10.08.2025

G Messe Gunma

2,053 Espectadores

1. Drilla Moloney y Taiji Ishimori vencieron a Shingo Takagi y Daiki Nagai (7:26) con un Bone Lock de Ishimori sobre Nagai.

2. Zack Sabre Jr. y Hartley Jackson vencieron a YOSHI-HASHI y Shoma Kato (7:30) con una Death Valley Bomb de Jackson sobre Kato.

3. Great-O-Khan y Jakob Austin Young vencieron a Shota Umino y Katsuya Murashima (7:30) con un O-Khan-Style Ozora Subaru-Style Hitsuji Koroshi de O-Khan sobre Murashima.

4. Ren Narita y Yoshinobu Kanemaru vencieron a KONOSUKE TAKESHITA y Rocky Romero (6:25) con un Cross-Style Cross Kneelock de Narita sobre Romero.

5. G1 Climax – Grupo A: Oleg Boltin [10] venció a Taichi [6] (12:14) con la Kamikaze.

6. G1 Climax – Grupo A: SANADA [8] venció a Ryohei Oiwa [8] (10:26) por Pinfall.

7. G1 Climax – Grupo A: Yota Tsuji [10] venció a Callum Newman [8] (11:17) con un Seventy Cross.

8. G1 Climax – Grupo A: «King of Darkness» EVIL [12] venció a Hiroshi Tanahashi [8] (12:50) con la EVIL.

9. G1 Climax – Grupo A: David Finlay [10] venció a Yuya Uemura [10] (23:01) con un Overkill.

– G1 Climax 35 – Clasificación Parcial:

Grupo A:

1. «King of Darkness» EVIL [12] ∼

2. David Finlay [10] ∼

3. Yota Tsuji [10] ∼

4. Oleg Boltin [10]

5. Ryohei Oiwa [10]

6. Yuya Uemura [8]

-. Callum Newman [8]

-. Hiroshi Tanahashi [8]

-. SANADA [8]

10. Taichi [6]

∼ Clasificado para la ronda eliminatoria.

Grupo B:

1. Zack Sabre Jr. [12]

2. Ren Narita [10]

3. Shota Umino [10]

4. KONOSUKE TAKESHITA [10]

5. YOSHI-HASHI [8]

-. Drilla Moloney [8]

-. Great-O-Khan [8]

-. Shingo Takagi [8]

9. El Phantasmo [6] *

10. Gabe Kidd [0] **

* Recibió 2 puntos más por la victoria por incomparecencia contra Gabe Kidd.

** Baja por el resto del torneo debido a una lesión de rodilla.