New Japan Pro Wrestling celebró la fecha 14 del torneo «G1 Climax 35» presentándose en el Yokohama Budokan.

► «G1 Climax 35» Día 14

El Phantasmo cortó el buen paso de YOSHI-HASHI infrigiéndole un nuevo descalabro, con la que el canadiense sumó seis puntos.

Zack Sabre Jr. sigue con paso avasallador y en esta ocasión superó a Drilla Moloney para acumular doce unidades e irse a la cima del sector.

Shingo Takagi propinó un doloroso revés a  Ren Narita evitando que siguiera sumando puntos.

En el turno estelar, Shota Umino consiguió un gran resultado al pasar sobre Konosuke Takeshita, contabilizando diez tantos y empatando en segundo sitio con Takeshita y Narita.

Los resultados completos son:

NJPW «G1 CLIMAX 35», 08.08.2025 
Yokohama Budokan
2,448 Espectadores

G1 Climax – Grupo B: Great-O-Khan [8] venció a Gabe Kidd [0] por incomparecencia.
1. Oleg Boltin y Toru Yano vencieron a Taichi y Masatora Yasuda (6:58) con un Horizontal Cradle de Yano sobre Yasuda.
2. SANADA y Yoshinobu Kanemaru vencieron a Ryohei Oiwa y Hartley Jackson (7:19) cuando Jackson fue descalificado.
3. Yota Tsuji y Daiki Nagai vencieron a Callum Newman y Jakob Austin Young (6:32) nach un Gene Blaster de Tsuji sobre Young.
4. «King of Darkness» EVIL y Dick Togo vencieron a Hiroshi Tanahashi y Katsuya Murashima (5:54) con un Scorpion Deathlock de EVIL sobre Murashima.
5. Yuya Uemura y Tomoaki Honma vencieron a David Finlay y Gedo (5:26) con un Cross Armbreaker de Uemura sobre Gedo.
6. G1 Climax – Grupo B: El Phantasmo [6] venció a YOSHI-HASHI [8] (12:30) con un Thunder Kiss ’86.
7. G1 Climax – Grupo B: Zack Sabre Jr. [12] venció a Drilla Moloney [8] (14:01) con un Modified Triangle Choke.
8. G1 Climax – Grupo B: Shingo Takagi [8] venció a Ren Narita [10] (17:10) con un Last of the Dragon.
9. G1 Climax – Grupo B: Shota Umino [10] venció a KONOSUKE TAKESHITA [10] (25:46) con un Second Chapter.

– G1 Climax 35 – Clasificación Parcial:

Grupo A:
1. «King of Darkness» EVIL [10]
-. Ryohei Oiwa [10]
3. Yota Tsuji [8]
-. Yuya Uemura [8]
-. Oleg Boltin [8]
-. Callum Newman [8]
-. David Finlay [8]
-. Hiroshi Tanahashi [8]
9. Taichi [6]
-. SANADA [6]

Grupo B:
1. Zack Sabre Jr. [12]
2. Ren Narita [10]
3. Shota Umino [10]
4. KONOSUKE TAKESHITA [10]
5. YOSHI-HASHI [8]
-. Drilla Moloney [8]
-. Great-O-Khan [8]
-. Shingo Takagi [8]
9. El Phantasmo [6] *
10. Gabe Kidd [0] **

* Recibió 2 puntos más por la victoria por incomparecencia contra Gabe Kidd.
** Baja por el resto del torneo debido a una lesión de rodilla.

