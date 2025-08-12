NJPW: «G1 Climax 35» Día 13 EVIL y Oiwa, líderes

New Japan Pro Wrestling retornó al Tokyo Korakuen Hall para la décimo tercera fecha del torneo «G1 Climax 35» que se perfila a su recta final.

► «G1 Climax 35» Día 13

Callum Newman y Taichi volvieron a verse las caras, chocando en un recio intercambio de golpes. Pero el inglés fue más inteligente y con varias combinaciones letales fue tomando ventaja hasta que con un Kamikaze seguido de Prince’s Curse aseguró ocho puntos.

EVIL y Oleg Boltin fueron los siguientes en enfrentarse, en un duelo donde las intervenciones de Dick Togo y Don Fale fueron la constante. A pesar del poderío de Boltin, nada pudo contra el ataque avasallador de HOT.

Hiroshi Tanahashi remó contra corriente buena parte de su duelo contra SANADA, quien sacó al réferi y golpeó al Ace con la guitarra para no ser sancionado. El réferi regresó y SANADA lo llevó al toque de espaldas pero Tanahashi revirtió la posición y ligó su cuarto triunfo.

Yuya Uemura y Ryohei Oiwa chocaron por primera vez en una lucha individual, que resultó una gran demostración de técnica y remates letales, dada la juventud e ímpetu de los involucrados. Oiwa atacó implacablemente el cuello de su oponente para derribarlo, seguido de un suplex alemán y luego intentó su movimiento final, The Grip, pero Uemura escapó y conectó un brillante suplex Kannuki para ganar el reñido combate.

En el evento principal Yota Tsuji se enfrentó a David Finlay; éste atacó a Tsuji con una estrategia ruda, pero Tsuji contraatacó de frente. Cuando el combate llegó a su clímax, Tsuji desató un Gene Blaster. Luego conectó una powerbomb, pero Finlay, para no ser menos, desató un Marlowe Crush. En la batalla de ida y vuelta, Tsuji siguió con un Gene Blaster, pero Finlay lo interceptó con un rodillazo. Luego desató un overkill, poniendo fin a la acalorada batalla.

Los resultados completos son:

NJPW «G1 CLIMAX 35», 07.08.2025

Tokyo Korakuen Hall

1,509 Espectadores

1. El Phantasmo y Jado vencieron a YOSHI-HASHI y Shoma Kato (5:35) con un CR II de Phantasmo sobre Kato.

2. Zack Sabre Jr. y Hartley Jackson vencieron a Drilla Moloney y Taiji Ishimori (7:32) con un European Clutch de Sabre sobre Ishimori.

3. Ren Narita y Yoshinobu Kanemaru vencieron a Shingo Takagi y Daiki Nagai (6:40) con un Crab Hold de Kanemaru sobre Nagai.

4. KONOSUKE TAKESHITA y Rocky Romero vencieron a Shota Umino y Tomoaki Honma (5:38) con una Plus Ultra de TAKESHITA sobre Honma.

5. G1 Climax – Grupo A: Callum Newman [8] venció a Taichi [6] (12:50) con un Prince’s Curse.

6. G1 Climax – Grupo A: «King of Darkness» EVIL [10] venció a Oleg Boltin [8] (9:44) con la EVIL.

7. G1 Climax – Grupo A: Hiroshi Tanahashi [8] venció a SANADA [6] (2:48) con un Inside Cradle.

8. G1 Climax – Grupo A: Yuya Uemura [10] venció a Ryohei Oiwa [8] (18:23) con un Kannuki Suplex Hold.

9. G1 Climax – Grupo A: David Finlay [8] venció a Yota Tsuji [8] (15:21) con un Overkill.

– G1 Climax 35 – Clasificación Parcial:

Grupo A:

1. «King of Darkness» EVIL [10]

-. Ryohei Oiwa [10]

3. Yota Tsuji [8]

-. Yuya Uemura [8]

-. Oleg Boltin [8]

-. Callum Newman [8]

-. David Finlay [8]

-. Hiroshi Tanahashi [8]

9. Taichi [6]

-. SANADA [6]

Grupo B:

1. Ren Narita [10]

-. Zack Sabre Jr. [10]

-. KONOSUKE TAKESHITA [10]

4. YOSHI-HASHI [8]

-. Drilla Moloney [8]

-. Shota Umino [8]

7. Great-O-Khan [6] *

8. Shingo Takagi [6]

9. El Phantasmo [4] *

10. Gabe Kidd [0] **

* Recibió 2 puntos más por la victoria por incomparecencia contra Gabe Kidd.

** Baja por el resto del torneo debido a una lesión de rodilla.