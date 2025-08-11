NJPW: «G1 Climax 35» Día 12

por

La doceava fecha del torneo «G1 Climax 35» de New Japan Pro Wrestling se llevó a cabo en el Intex Osaka Hall.

► «G1 Climax 35» Día 12

Konosuke Takeshita ligó su quinto triunfo, esta vez doblegando a YOSHI-HASHI.

Ren Narita se enfrascó en atacar la rodilla lastimada de Great-O-Khan, lo que le dio ventaja en el duelo, apoyado por las intervenciones de Yoshinobu Kanemaru.

El Phantasmo y Drilla Moloney protagonizaron un vertiginoso combate, plagado de una variedad de castigos, hasta que Phantasmo sometió a su rival para sumar cuatro puntos.

En el turno estelar, Zack Sabre Jr. dominó a Shingo Takagi con su gran arsenal de movimientos de sumisión, sorprendiéndolo en los últimos instantes para contabilizar diez unidades.

Los resultados completos son:

NJPW «G1 CLIMAX 35», 05.08.2025 
Intex Osaka Hall #5
1,142 Espectadores

– G1 Climax – Grupo B: Shota Umino [8] venció a Gabe Kidd [0] por incomparecencia.
1. Callum Newman y Jakob Austin Young vencieron a Taichi y Masatora Yasuda (7:55) con un Jacob’s Ladder de Young sobre Yasuda.
2. Oleg Boltin y Toru Yano vencieron a «King of Darkness» EVIL y Dick Togo (4:57) con un Horizontal Cradle de Yano sobre Togo.
3. SANADA y Yoshinobu Kanemaru vencieron a Hiroshi Tanahashi y Katsuya Murashima (6:27) con una Figure-Four Leglock de Kanemaru sobre Murashima.
4. Ryohei Oiwa y Hartley Jackson vencieron a Yuya Uemura y Shoma Kato (6:01) con una Death Valley Bomb de Jackson sobre Kato.
5. David Finlay y Gedo vencieron a Yota Tsuji y Daiki Nagai (6:36) con la INTO OBLIVION de Finlay sobre Nagai.
6. G1 Climax – Grupo B: KONOSUKE TAKESHITA [10] venció a YOSHI-HASHI [8] (15:13) con un Raging Fire.
7. G1 Climax – Grupo B: Ren Narita [10] venció a Great-O-Khan [6] (12:13) con un Cross-Style Cross Kneelock.
8. G1 Climax – Grupo B: El Phantasmo [4] venció a Drilla Moloney [8] (5:03) con un Thunder Kiss ’86.
9. G1 Climax – Grupo B: Zack Sabre Jr. [10] venció a Shingo Takagi [6] (20:53) con un Modified Pinfall.

– G1 Climax 35 – Clasificación Parcial:

Grupo A:
1. Yota Tsuji [8]
-. «King of Darkness» EVIL [8]
-. Yuya Uemura [8]
-. Oleg Boltin [8]
-. Ryohei Oiwa [8]
6. Taichi [6]
-. Callum Newman [6]
-. David Finlay [6]
-. Hiroshi Tanahashi [6]
-. SANADA [6]

Grupo B:
1. Ren Narita [10]
-. Zack Sabre Jr. [10]
-. KONOSUKE TAKESHITA [10]
4. YOSHI-HASHI [8]
-. Drilla Moloney [8]
-. Shota Umino [8]
7. Great-O-Khan [6] *
8. Shingo Takagi [6]
9. El Phantasmo [4] *
10. Gabe Kidd [0] **

* Recibió 2 puntos más por la victoria por incomparecencia contra Gabe Kidd.
** Baja por el resto del torneo debido a una lesión de rodilla.

LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

Archivo de artículos