NJPW: «G1 Climax 35» Día 12

La doceava fecha del torneo «G1 Climax 35» de New Japan Pro Wrestling se llevó a cabo en el Intex Osaka Hall.

► «G1 Climax 35» Día 12

Konosuke Takeshita ligó su quinto triunfo, esta vez doblegando a YOSHI-HASHI.

Ren Narita se enfrascó en atacar la rodilla lastimada de Great-O-Khan, lo que le dio ventaja en el duelo, apoyado por las intervenciones de Yoshinobu Kanemaru.

El Phantasmo y Drilla Moloney protagonizaron un vertiginoso combate, plagado de una variedad de castigos, hasta que Phantasmo sometió a su rival para sumar cuatro puntos.

En el turno estelar, Zack Sabre Jr. dominó a Shingo Takagi con su gran arsenal de movimientos de sumisión, sorprendiéndolo en los últimos instantes para contabilizar diez unidades.

Los resultados completos son:

NJPW «G1 CLIMAX 35», 05.08.2025

Intex Osaka Hall #5

1,142 Espectadores

– G1 Climax – Grupo B: Shota Umino [8] venció a Gabe Kidd [0] por incomparecencia.

1. Callum Newman y Jakob Austin Young vencieron a Taichi y Masatora Yasuda (7:55) con un Jacob’s Ladder de Young sobre Yasuda.

2. Oleg Boltin y Toru Yano vencieron a «King of Darkness» EVIL y Dick Togo (4:57) con un Horizontal Cradle de Yano sobre Togo.

3. SANADA y Yoshinobu Kanemaru vencieron a Hiroshi Tanahashi y Katsuya Murashima (6:27) con una Figure-Four Leglock de Kanemaru sobre Murashima.

4. Ryohei Oiwa y Hartley Jackson vencieron a Yuya Uemura y Shoma Kato (6:01) con una Death Valley Bomb de Jackson sobre Kato.

5. David Finlay y Gedo vencieron a Yota Tsuji y Daiki Nagai (6:36) con la INTO OBLIVION de Finlay sobre Nagai.

6. G1 Climax – Grupo B: KONOSUKE TAKESHITA [10] venció a YOSHI-HASHI [8] (15:13) con un Raging Fire.

7. G1 Climax – Grupo B: Ren Narita [10] venció a Great-O-Khan [6] (12:13) con un Cross-Style Cross Kneelock.

8. G1 Climax – Grupo B: El Phantasmo [4] venció a Drilla Moloney [8] (5:03) con un Thunder Kiss ’86.

9. G1 Climax – Grupo B: Zack Sabre Jr. [10] venció a Shingo Takagi [6] (20:53) con un Modified Pinfall.

– G1 Climax 35 – Clasificación Parcial:

Grupo A:

1. Yota Tsuji [8]

-. «King of Darkness» EVIL [8]

-. Yuya Uemura [8]

-. Oleg Boltin [8]

-. Ryohei Oiwa [8]

6. Taichi [6]

-. Callum Newman [6]

-. David Finlay [6]

-. Hiroshi Tanahashi [6]

-. SANADA [6]

Grupo B:

1. Ren Narita [10]

-. Zack Sabre Jr. [10]

-. KONOSUKE TAKESHITA [10]

4. YOSHI-HASHI [8]

-. Drilla Moloney [8]

-. Shota Umino [8]

7. Great-O-Khan [6] *

8. Shingo Takagi [6]

9. El Phantasmo [4] *

10. Gabe Kidd [0] **

* Recibió 2 puntos más por la victoria por incomparecencia contra Gabe Kidd.

** Baja por el resto del torneo debido a una lesión de rodilla.