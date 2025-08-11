NJPW: «G1 Climax 35» Día 12

La doceava fecha del torneo «G1 Climax 35» de New Japan Pro Wrestling se llevó a cabo en el Intex Osaka Hall.
► «G1 Climax 35» Día 12
Konosuke Takeshita ligó su quinto triunfo, esta vez doblegando a YOSHI-HASHI.
Ren Narita se enfrascó en atacar la rodilla lastimada de Great-O-Khan, lo que le dio ventaja en el duelo, apoyado por las intervenciones de Yoshinobu Kanemaru.
El Phantasmo y Drilla Moloney protagonizaron un vertiginoso combate, plagado de una variedad de castigos, hasta que Phantasmo sometió a su rival para sumar cuatro puntos.
En el turno estelar, Zack Sabre Jr. dominó a Shingo Takagi con su gran arsenal de movimientos de sumisión, sorprendiéndolo en los últimos instantes para contabilizar diez unidades.
Los resultados completos son:
NJPW «G1 CLIMAX 35», 05.08.2025
Intex Osaka Hall #5
1,142 Espectadores
– G1 Climax – Grupo B: Shota Umino [8] venció a Gabe Kidd [0] por incomparecencia.
1. Callum Newman y Jakob Austin Young vencieron a Taichi y Masatora Yasuda (7:55) con un Jacob’s Ladder de Young sobre Yasuda.
2. Oleg Boltin y Toru Yano vencieron a «King of Darkness» EVIL y Dick Togo (4:57) con un Horizontal Cradle de Yano sobre Togo.
3. SANADA y Yoshinobu Kanemaru vencieron a Hiroshi Tanahashi y Katsuya Murashima (6:27) con una Figure-Four Leglock de Kanemaru sobre Murashima.
4. Ryohei Oiwa y Hartley Jackson vencieron a Yuya Uemura y Shoma Kato (6:01) con una Death Valley Bomb de Jackson sobre Kato.
5. David Finlay y Gedo vencieron a Yota Tsuji y Daiki Nagai (6:36) con la INTO OBLIVION de Finlay sobre Nagai.
6. G1 Climax – Grupo B: KONOSUKE TAKESHITA [10] venció a YOSHI-HASHI [8] (15:13) con un Raging Fire.
7. G1 Climax – Grupo B: Ren Narita [10] venció a Great-O-Khan [6] (12:13) con un Cross-Style Cross Kneelock.
8. G1 Climax – Grupo B: El Phantasmo [4] venció a Drilla Moloney [8] (5:03) con un Thunder Kiss ’86.
9. G1 Climax – Grupo B: Zack Sabre Jr. [10] venció a Shingo Takagi [6] (20:53) con un Modified Pinfall.
– G1 Climax 35 – Clasificación Parcial:
Grupo A:
1. Yota Tsuji [8]
-. «King of Darkness» EVIL [8]
-. Yuya Uemura [8]
-. Oleg Boltin [8]
-. Ryohei Oiwa [8]
6. Taichi [6]
-. Callum Newman [6]
-. David Finlay [6]
-. Hiroshi Tanahashi [6]
-. SANADA [6]
Grupo B:
1. Ren Narita [10]
-. Zack Sabre Jr. [10]
-. KONOSUKE TAKESHITA [10]
4. YOSHI-HASHI [8]
-. Drilla Moloney [8]
-. Shota Umino [8]
7. Great-O-Khan [6] *
8. Shingo Takagi [6]
9. El Phantasmo [4] *
10. Gabe Kidd [0] **
* Recibió 2 puntos más por la victoria por incomparecencia contra Gabe Kidd.
** Baja por el resto del torneo debido a una lesión de rodilla.