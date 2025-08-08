NJPW: «G1 Climax 35» Día 11

El Fukuoka International Center fue el siguiente escenario para que se desarrollara la onceava fecha del torneo «G1 Climax 35» de New Japan Pro Wrestling.

► «G1 Climax 35» Día 11

Tocó turno a los luchadores del Grupo A. Oleg Boltin volvió a la senda del triunfo tras dominar a Callum Newman y asegurar ocho puntos.

Ryohei Oiwa consiguió su cuarte victoria imponiéndose a Taichi, tras un duro combate.

SANADA se valió de su guitarra para castigar a Yuya Uemura y frenar su buen paso.

Muy violenta resultó la batalla entre EVIL y David Finlay; recordando el encono de sus facciones (HOT y Wars) y con las continuas intervenciones de Dick Togo y Don Fale. Al final, Finlay doblegó a los tres.

En el turno estelar se dio el choque entre Hiroshi Tanahashi y Yota Tsuji. El Ace of Universe se aplicó a fondo para lograr contrarrestar la fortaleza y juventud de Tsuji, quien planeaba aumentar su puntaje. Pero Tanahashi se valió de su experiencia para evadir un Spanish Fly y lanzar un High Fly Attack seguido de High Fly Flow para llevarse los dos puntos.

Los resultados completos son:

NJPW «G1 CLIMAX 35», 03.08.2025

Fukuoka International Center

2,534 Espectadores

1. KONOSUKE TAKESHITA y Rocky Romero vencieron a YOSHI-HASHI y Shoma Kato (8:13) con un Rice Rocky de Romero sobre Kato.

2. Ren Narita y Yoshinobu Kanemaru vencieron a Great-O-Khan y Jakob Austin Young (7:16) con un Figure-Four Leglock de Kanemaru sobre Young.

3. Drilla Moloney y Taiji Ishimori vencieron a El Phantasmo y Jado (6:05) por Modified Pinfall de Ishimori sobre Jado.

4. Zack Sabre Jr. y Hartley Jackson vencieron a Shingo Takagi y Daiki Nagai (7:16) con una Death Valley Bomb de Jackson sobre Nagai.

5. G1 Climax – Grupo A: Oleg Boltin [8] venció a Callum Newman [6] (10:54) con la Kamikaze.

6. G1 Climax – Grupo A: Ryohei Oiwa [8] venció a Taichi [6] con THE GRIP.

7. G1 Climax – Grupo A: SANADA [6] venció a Yuya Uemura [8] (11:41) por Pinfall.

8. G1 Climax – Grupo A: David Finlay [6] venció a «King of Darkness» EVIL [8] (10:31) con la Overkill.

9. G1 Climax – Grupo A: Hiroshi Tanahashi [6] venció a Yota Tsuji [8] (16:46) con High Fly Flow.

– G1 Climax 35 – Clasificación Parcial:

Grupo A:

1. Yota Tsuji [8]

-. «King of Darkness» EVIL [8]

-. Yuya Uemura [8]

-. Oleg Boltin [8]

-. Ryohei Oiwa [8]

6. Taichi [6]

-. Callum Newman [6]

-. David Finlay [6]

-. Hiroshi Tanahashi [6]

-. SANADA [6]

Grupo B:

1. YOSHI-HASHI [8]

-. Drilla Moloney [8]

-. Ren Narita [8]

-. Zack Sabre Jr. [8]

-. KONOSUKE TAKESHITA [8]

6. Great-O-Khan [6] *

-. Shota Umino [6] *

8. Shingo Takagi [6]

9. El Phantasmo [2] *

10. Gabe Kidd [0] **

* Recibió 2 puntos más por la victoria por incomparecencia contra Gabe Kidd.

** Baja por el resto del torneo debido a una lesión de rodilla.