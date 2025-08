NJPW: «G1 Climax 35» Día 10-7 líderes en el Grupo B

Para la décima fecha, New Japan Pro Wrestling arribó al Hiroshima Sun Plaza Hall para la décima jornada del torneo «G1 Climax 35«.

► «G1 Climax 35» Día 10

Shota Umino y YOSHI-HASHI se enfrentaron en el arranque de la actividad de Grupo B. YOSHI-HASHI, que había tenido un buen desempeño hasta ese momento, lanzó un feroz ataque centrado en golpes al cuello. Sin embargo, Umino contraatacó con todo. Hacia el final del combate, YOSHI-HASHI intentó un Karma, pero Umino lo esquivó. YOSHI-HASHI intentó entonces un lazo, pero Umino volvió a evadirlo y conectó un lazo con toda su fuerza. Después, desató un Second Chapter, dominando al tenaz YOSHI-HASHI.

El Phantasmo y Shingo Takagi se midieron en un duelo desicivo. Una derrota significaría un récord perdedor, así que Phantasmo, mostró su determinación y usó su movilidad natural para desestabilizar a su oponente. Sin embargo, Takagi contraatacó con un Dragon Spirit Fight. El intercambio de golpes llegó a su fin cuando Takagi desató el Takagi Driver ’98. Luego, hizo girar a Phantasmo con un Pumping Bomber y finalmente ganó la acalorada batalla con el Last of the Dragon.

Drilla Moloney batalló contra Konosuke Takeshita; ambos se enfrascaron en un feroz intercambio de golpes antes de que sonara la campana. El acalorado intercambio continuó, pero Takeshita, con su físico superior, gradualmente tomó la delantera. En la recta final de la lucha, Takeshita se burló de Moloney antes de lanzar un lazo que recordaba a Gabe Kidd. Moloney lo evadió e intentó un decidido The Gore seguido de un Drilla Killer. Sin embargo, Takeshita lo esquivó y lo remató con un Raging Fire, demostrando su fuerza.

Zack Sabre Jr. chocó contra The Great-O-Khan en la batalla estelar. Ambos se han enfrentado previamente dos veces en el G1, con la victoria de Zack en ambas ocasiones. O-Khan y Sabre brindaron un emocionante duelo de técnicas de alto nivel. A pesar de lesionarse el brazo derecho, O-Khan desató un Eliminator de izquierda justo cuando el combate llegaba a su clímax. Luego, soportando el dolor en el brazo derecho, contraatacó con un Oto-ryu Seikentsuki e intentó otro Eliminator. Sin embargo, Sabre lo esquivó y aplicó un Sabre Driver, para luego capturar a O-Khan con una llave al brazo. En esa posición, O-Khan intentó un Iron Claw, pero Zack lo esquivó y le aplicó una llave de estrangulamiento, obligándolo a rendirse.

Los resultados completos son:

NJPW «G1 CLIMAX 35», 02.08.2025

Hiroshima Sun Plaza Hall

2,002 Espectadores

– G1 Climax – Grupo B: Ren Narita venció a Gabe Kidd [0] por Forfeit.

1. Oleg Boltin y Toru Yano vencieron a Callum Newman y Jakob Austin Young (3:58) con la Urakasumi de Yano sobre Young.

2. Ryohei Oiwa y Hartley Jackson vencieron a Taichi y Masatora Yasuda (8:12) con una Death Valley Bomb de Jackson sobre Yasuda.

3. SANADA y Yoshinobu Kanemaru vencieron a Yuya Uemura y Shoma Kato (7:22) con un Crab Hold de Kanemaru sobre Kato.

4. Hiroshi Tanahashi y Katsuya Murashima vencieron a Yota Tsuji y Daiki Nagai (6:38) con un Crab Hold de Murashima sobre Nagai.

5. «King of Darkness» EVIL y Dick Togo vencieron a David Finlay y Gedo (5:22) con un Scorpion Deathlock de EVIL sobre Gedo.

6. G1 Climax – Grupo B: Shota Umino [8] venció a YOSHI-HASHI [8] (13:30) con un Second Chapter.

7. G1 Climax – Grupo B: Shingo Takagi [6] venció a El Phantasmo [4] (14:27) con un Last of the Dragon.

8. G1 Climax – Grupo B: Konosuke Takeshita [8] venció a Drilla Moloney [8] (14:01) con un Raging Fire.

9. G1 Climax – Grupo B: Zack Sabre Jr. [8] venció a Great-O-Khan [8] (20:01) con un Modified Cross Armbreaker.

– G1 Climax 35 – Clasificación Parcial:

Grupo A:

1. Yota Tsuji [8]

-. «King of Darkness» EVIL [8]

-. Yuya Uemura [8]

4. Oleg Boltin [6]

-. Ryohei Oiwa [6]

-. Taichi [6]

-. Callum Newman [6]

8. David Finlay [4]

9. Hiroshi Tanahashi [4]

-. SANADA [4]

Grupo B:

1. YOSHI-HASHI [8]

-. Drilla Moloney [8]

-. Ren Narita [8]

-. Zack Sabre Jr. [8]

-. Great-O-Khan [8] *

-. KONOSUKE TAKESHITA [8]

-. Shota Umino [8] *

8. Shingo Takagi [6]

9. El Phantasmo [2] *

10. Gabe Kidd [0] **

* Recibió 2 puntos más por la victoria por incomparecencia contra Gabe Kidd.

** Baja por el resto del torneo debido a una lesión de rodilla.