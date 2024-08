New Japan Pro Wrestling cerró con broche de oro su magno torneo «G1 Climax 34» desde el Tokyo Kyogoku Kokugikan, donde se llevó a efecto la gran final.

► «G1 Climax 34» Gran final

Bishamon (Hirooki Goto y YOSHI-HASHI) se aliaron con Tomoaki Honma para dar cuenta del BULLET CLUB War Dogs (David Finlay, Gabe Kidd y Jake Lee) en una intensa batalla de poco más de nueve minutos. YOSHI-HASHI fue el artífice de la victoria, poniendo espaldas planas a Finlay. Tras la lucha, YOSHI-HASHI encaró a Finlay y lo retó a una lucha por el Campeonato Global de Peso Completo IWGP.

House Of Torture (EVIL, Ren Narita, SHO, Yoshinobu Kanemaru y Yujiro Takahashi) pasaron sobre el combinado de Be-Bop Tag Team (Hiroshi Tanahashi y Toru Yano), El Phantasmo, Oleg Boltin y Shota Umino. EVIL volvió a insistir en reclutar a El Phantasmo para House of Toruture, pero después de que Jado irrumpió en el ring, Phantasmo decidió no hacerlo.

En el turno semifinal, Los Ingobernables de Japon (BUSHI, Hiromu Takahashi, Shingo Takagi y Tetsuya Naito) dominaron a United Empire (Callum Newman, Great-O-Khan, HENARE y Jeff Cobb). Tras el duelo, Hiromu Takahashi desafió a HENARE por el Campeonato de Peso Abierto NEVER.

En la batalla principal se dio la gran final del torneo «G1 Climax 34» entre Zack Sabre Jr. y Yota Tsuji. Las acciones entre ambos fueron intensas, hasta que Sabre Jr. derrotó a Yota Tsuji con una sumisión donde enganchó ambos brazos y piernas de Tsuji luego de un combate que duró más de 30 minutos. Con este resultado se convirtió en el segundo extranjero en ganar este torneo.

Durante su celebración, el luchador inglés agradeció a su profesor Yoshinari Ogawa, quien recientemente se retiró. Zack Sabre Jr., a diferencia de los ganadores de años anteriores, reclamó su oportunidad por el Campeonato Mundial de Peso Completo IWGP para King of Pro Wrestling programado para el 14 de octubre en el Sumo Hall, ya que se le hacía mucho tiempo esperar hasta enero.

Los resultados completos son:

NJPW «G1 CLIMAX 34», 18.08.2024

Tokyo Ryogoku Kokugikan

8,056 Espectadores

1. Hiroyoshi Tenzan, Satoshi Kojima y Ryusuke Taguchi vencieron a Yuji Nagata, Tiger Mask y Takumi Kato (8:13) con la Oh My Gar & Ankle Hold de Taguchi sobre Kato.

2. Taichi derrotó a Katsuya Murashima (7:21) con un Dangerous Backdrop.

3. Mikey Nicholls y Robbie Eagles vencieron a Konosuke Takeshita y Francesco Akira (9:39) con la Hyperion de Eagles sobre Akira.

4. Taiji Ishimori, Clark Connors y Drilla Moloney derrotaron a SANADA, DOUKI y TAKA Michinoku (9:01) con un Bloody Cross de Ishimori sobre TAKA.

5. Hirooki Goto, YOSHI-HASHI y Tomoaki Honma vencieron a David Finlay, Gabe Kid y Jake Lee (9:37) con la Itadakikari de YOSHI-HASHI sobre Finlay.

6. «King of Darkness» EVIL, Ren Narita, Yujiro Takahashi, SHO y Yoshinobu Kanemaru derrotaron a Hiroshi Tanahashi, Toru Yano, Oleg Boltin, Shota Umino y El Phantasmo (8:43), cuando EVIL colocó espaldas planas a Tanahashi.

7. Tetsuya Naito, Shingo Takagi, Hiromu Takahashi y BUSHI vencieron a Jeff Cobb, HENARE, Great-O-Khan y Callum Newman con un Unnamed Hiromu Roll de Takahashi sobre HENARE.

8. G1 Climax – Final: Zack Sabre Jr. derrotó a Yota Tsuji (31:04) con un Clarky Cat