NJPW: «G1 Climax 34» – Día 9

Continuando con la actividad del «G1 Climax 34«, en su noveno día de competencia, New Japan Pro Wrestling se trasladó a Osaka.

► «G1 Climax 34»

Finalmente Jake Lee pudo regresar a la senda del triunfo, esta vez dominando a Callum Newman para empatarlo en cuatro unidades.

Finalmente cayó el último invicto de la competencia. A pesar de que EVIL y Dick Togo intentaron todas sus triquiñuelas, no fue suficiente para mantener la racha invicta, ya que Great O-Khan finiquitó a EVIL con el Eliminator para anotar su segunda victoria consecutiva.

Tetsuya Naito logró un resultado importante al imponerse a Gabe Kidd y contabilizar seis unidades.

SANADA también estaba necesitado de un buen resultado y lo consiguió tras dominar a Shota Umino, empatándolo con seis puntos.

En el último duelo de la jornada, Shingo Takagi propinó un duro descalabro a Zack Sabre Jr. tras una reñida contienda, luchando a un ritmo fuerte y vertiginoso. Sabre intentó frenar a su oponente intentando inmovilizar sus brazos, pero Takagi evitó caer en la sujeción y respondió con duros golpes hasta que capturó al inglés para doblegarlo con Last of the Dragon y llevarse los dos puntos.

Los resultados completos son:

NJPW «G1 CLIMAX 34», 03.08.2024

Osaka Yamato University Yamato Arena

1,711 Espectadores

1. Konosuke Takeshita, Jeff Cobb, HENARE y Francesco Akira vencieron a Hirooki Goto, Tomoaki Honma, Shoma Kato y Katsuya Murahsima (8:18) con un Fireball de Akira sobre Murashima.

2. Toru Yano y Oleg Boltin derrotaron a David Finlay y Gedo (5:37) con un Horizontal Cradle de Yano sobre Gedo.

3. Yuya Uemura y TAKA Michinoku vencieron a El Phantasmo y Jado (7:43) con un Cross Armbreaker de Uemura sobre Jado.

4. Yota Tsuji y BUSHI derrotaron a Ren Narita y Yoshinobu Kanemaru (5:14) con un Gene Blaster de Tsuji sobre Kanemaru.

5. G1 Climax – Grupo A: Jake Lee [4] venció a Callum Newman [4] (11:15) con un FBS.

6. G1 Climax – Grupo A: Great-O-Khan [4] derrotó a «King of Darkness» EVIL [10] (16:21) con un Eliminator.

7. G1 Climax – Grupo A: Tetsuya Naito [6] venció a Gabe Kidd [6] (14:08) con un Inside Cradle.

8. G1 Climax – Grupo A: SANADA [6] derrotó a Shota Umino [6] (15:58) con un O’Connor Bridge.

9. G1 Climax – Grupo A: Shingo Takagi [6] venció a Zack Sabre Jr. [8] (16:13) con la Last of the Dragon.

– G1 Climax 34 – Clasificación Parcial:

Grupo A:

1. «King of Darkness» EVIL [10]

2. Zack Sabre Jr. [8]

3. Gabe Kidd [6]

-. Shota Umino [6]

-. SANADA [6]

-. Shingo Takagi [6]

-. Tetsuya Naito [6]

8. Callum Newman [4]

-. Jake Lee [4]

-. Great-O-Khan [4]

Grupo B:

1. Konosuke Takeshita [6]

-. Yuya Uemura [6]

-. HEANRE [6]

-. Ren Narita [6]

-. Jeff Cobb [6]

-. David Finlay [6]

7. Oleg Boltin [4]

-. Hirooki Goto [4]

-. Yota Tsuji [4]

10. El Phantasmo [2]