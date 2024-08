La octava jornada de «G1 Climax 34» de New Japan Pro Wrestling tuvo lugar en el Yamaguchi KDDI Ishin Hall, con actividad del Grupo B.

► «G1 Climax 34» Día 8

Tras varios descalabros, finalmente Yota Tsuji logró una victoria, esta vez contra Oleg Boltin, lo que le permitió sumar cuatro puntos.

A pesar de que Yuya Uemura tomó el control al inicio de las acciones, no pudo mantener el ritmo ante HENARE, quien tuvo un impresionante cierre con un brutal castigo final.

Jeff Cobb ligó su tercera victoria, esta vez ante El Phantasmo, quien intentó embaucar a su rival sin éxito. Cobb fue contundente, rematando con la Tour of the Islands.

Ren Narita y Hirooki Goto protagonizaron el duelo semifinal, aunque el primero intentó sacar ventaja golpeando al veterano con una silla. Ya dentro del ring se desarrolló una intensa refriega, donde se impuso la juventud.

En la última lucha de la jornada, David Finlay superó a Konosuke Takeshita tras una buena lucha que se vio opacada por las interferencias de Gedo. Al final, Finlay fue contundente en sus secuencias finales, para contabilizar seis puntos. Al término de la jornada, el grupo se tornó más cerrado con seis luchadores empatados en la cima.

Los resultados completos son:

NJPW «G1 CLIMAX 34», 31.07.2024

Yamaguchi KDDI Ishin Hall

1,021 Espectadores

1. Jake Lee y Gabe Kidd vencieron a Shoma Kato y Katsuya Murashima (4:38) con un Chokeslam de Lee sobre Kato.

2. Great-O-Khan y Callum Newman derrotaron a «King of Darkness» EVIL y Dick Togo (7:07) con la Os Cutter de Newman sobre Togo.

3. Shota Umino y Tomoaki Honma vencieron a SANADA y TAKA Michinoku (7:04) con un Death Rider de Umino sobre TAKA.

4. Tetsuya Naito y Shingo Takagi derrotaron a Zack Sabre Jr. y Kosei Fujita (6:58) con la MADE IN JAPAN de Takagi sobre Fujita.

5. G1 Climax – Grupo B: Yota Tsuji [4] venció a Oleg Boltin [4] (10:12) con un Gene Blaster.

6. G1 Climax – Grupo B: HENARE [6] derrotó a Yuya Uemura [6] (15:33) con un Streets of Rage.

7. G1 Climax – Grupo B: Jeff Cobb [6] venció a El Phantasmo [2] (11:13) con la Tour of the Island.

8. G1 Climax – Grupo B: Ren Narita [6] derrotó a Hirooki Goto [4] (12:17) con un Double Cross.

9. G1 Climax – Grupo B: David Finlay [6] venció a Konosuke Takeshita [6] (18:23) con la Overkill.

– G1 Climax 34 – Clasificación Parcial:

Grupo A:

1. «King of Darkness» EVIL [10]

2. Zack Sabre Jr. [8]

3. Gabe Kidd [6]

-. Shota Umino [6]

5. Callum Newman [4]

-. SANADA [4]

-. Shingo Takagi [4]

-. Tetsuya Naito [4]

9. Jake Lee [2]

-. Great-O-Khan [2]

Grupo B:

1. Konosuke Takeshita [6]

-. Yuya Uemura [6]

-. HEANRE [6]

-. Ren Narita [6]

-. Jeff Cobb [6]

-. David Finlay [6]

7. Oleg Boltin [4]

-. Hirooki Goto [4]

-. Yota Tsuji [4]

10. El Phantasmo [2]