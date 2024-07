NJPW: «G1 Climax 34» Día 6

El Fukuoka International Center fue la sede para la sexta fecha del torneo «G1 Climax 34» de New Japan Pro Wrestling.

► «G1 Climax 34» Día 6

El Phantasmo y Oleg Boltin ofrecieron un interesante duelo inicial, con buenos momentos para cada uno. Pero la mayor corpulencia física de Boltin fue el factor que desequilibró la balanza a su favor.

Jeff Cobb retomó rumbo tras varios descalabros; esta vez infringió la primera derrota a Yuya Uemura cuando neutralizó la ofensiva final del joven nipón y apostó a su inteligencia.

HENARE tuvo otra excelente lucha, desafortunadamente Konosuke Takeshita fue implacable en los instantes finales y de forma recia aseguró sus dos puntos.

Siguió una entretenida reyerta entre David Finlay y Ren Narita, a pesar de las intervenciones de Yoshinobu Kanemaru en favor de éste último. Finlay logró salir adelante a pesar de la adversidad sumando cuatro puntos.

Hirooki Goto y Yota Tsuji fueron los protagonistas de la lucha estelar. El combate tuvo un inicio pausado, con el dominio del luchador más joven. Pero Goto revirtió poco a poco esta tendencia y fue asegurando su posición hasta que ya no hubo vuelta atrás.

Los resultados completos son:

NJPW «G1 CLIMAX 34», 28.07.2024

Fukuoka International Center

1,780 Espectadores

1. Hiroshi Tanahashi y Toru Yano vencieron a SANADA y TAKA Michinoku (6:21) con un Texas Clover Hold de Tanahashi sobre TAKA.

2. Great-O-Khan y Callum Newman vencieron a «King of Darkness» EVIL y Dick Togo (6:38) con un Eliminator de O-Khan sobre Togo.

3. Zack Sabre Jr. y Kosei Fujita vencieron a Shota Umino y Tomoaki Honma (6:06) con un Zack Driver de Sabre sobre Honma.

4. Tetsuya Naito, Shingo Takagi y BUSHI vencieron a Jake Lee, Gabe Kidd y Gedo (7:01) cuando BUSHI colocó espaldas planas a Gedo.

5. G1 Climax – Grupo B: Oleg Boltin [4] venció a El Phantasmo [2] (12:17) con un Kamikaze.

6. G1 Climax – Grupo B: Jeff Cobb [4] venció a Yuya Uemura [6] (12:30) con la Tour of the Island.

7. G1 Climax – Grupo B: Konosuke Takeshita / [6] venció a HENARE [4] (13:19) con un Raging Fire.

8. G1 Climax – Grupo B: David Finlay [4] venció a Ren Narita [4] (11:01) con la Powerbomb Whip.

9. G1 Climax – Grupo B: Hirooki Goto [4] venció a Yota Tsuji [2] (17:37) con la GTR Kai.

– G1 Climax Clasificación Parcial :

Grupo A:

1. Zack Sabre Jr. [8]

-. «King of Darkness» EVIL [8]

3. Callum Newman [4]

-. Gabe Kidd [4]

-. SANADA [4]

-. Shingo Takagi [4]

-. Shota Umino [4]

8. Jake Lee [2]

-. Tetsuya Naito [2]

10. Great-O-Khan [0]

Grupo B:

1. Konosuke Takeshita [6]

2. Yuya Uemura [6]

3. HEANRE [4]

-. Ren Narita [4]

-. Jeff Cobb [4]

-. Oleg Boltin [4]

-. David Finlay [4]

-. Hirooki Goto [4]

9. Yota Tsuji [2]

-. El Phantasmo [2]