El torneo «G1 Climax 34» llegó a su antepenúltima fecha, que New Japan Pro Wrestling celebró en el Makuhari Messe International Exhibition Hall.

► «G1 Climax 34» Día 17

Just 5 Guys (DOUKI, SANADA, Taichi y TAKA Michinoku) dominaron a Bishamon (Hirooki Goto y YOSHI-HASHI), Katsuya Murashima y Tomoaki Honma. Tras el encuentro, Taiji Ishimori subió al ring y desafió a Douki por el Campeonato de Peso Jr. IWGP.

Tras una gran competencia, Great-O-Khan finalmente cayó y fue ante un aguerrido Shingo Takagi que en ningún momento dejó de batallar y buscar la mejor oportunidad de rendir a su oponente.

El último boleto a semifinales se definió entre Konosuke Takeshita y Yota Tsuji. Fue una lucha de constante ir y venir entre dos jóvenes luchadores que mostraron una gran variedad de recursos. Pero al final, fue Yota el que se aplicó a fondo y con dos Gene Blaster consecutivas, logró doblegar a su poderoso oponente.

De esta manera, quedaron definidas las semifinales, donde Zack Sabre Jr. chocará contra Shingo Takagi y David Finlay se medirá contra Yota Tsuji.

Los resultados completos son:

NJPW «G1 CLIMAX 34», 15.08.2024

Makuhari Messe International Exhibition Hall #9

1,111 Espectadores

1. SANADA, Taichi, DOUKI y TAKA Michinoku vencieron a Hirooki Goto, YOSHI-HASHI, Tomoaki Honma y Katsuya Murashima (6:52) con un Saharawi Suplex de DOUKI sobre Murashima.

2. Hiroshi Tanahashi, Toru Yano y Oleg Boltin derrotaron a Yujiro Takahashi, SHO y Yoshinobu Kanemaru (8:40) con un Horizontal Cradle de Yano sobre Takahashi.

3. Jake Lee y Gabe Kidd vencieron a Jeff Cobb y Francesco Akira (6:48) con un Chokeslam de Lee sobre Akira.

4. HENARE y Callum Newman derrotaron a Tetsuya Naito y BUSHI (6:11) con la Ultima de HENARE sobre BUSHI.

5. «King of Darkness» EVIL, Ren Narita y Dick Togo vencieron a Shota Umino, El Phantasmo y Jado (7:40) con la EVIL de EVIL sobre Jado.

6. Zack Sabre Jr. y Hartley Jackson derrotaron a David Finlay y Gedo (9:24) con una Death Valley Bomb de Jackson sobre Gedo.

7. G1 Climax Winner Tournament «First Stage»: Shingo Takagi venció a Great-O-Khan (20:50) con Last of the Dragon.

8. G1 Climax Winner Tournament «First Stage»: Yota Tsuji derrotó a Konosuke Takeshita (21:30) con un Gene Blast