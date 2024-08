Por segundo día consecutivo, New Japan Pro Wrestling se presentó en el Korakuen Hall, esta vez para la doceava fecha de competencia del torneo «G1 Climax 34«.

► «G1 Climax 34» Día 12

Jeff Cobb fue contundente en su confrontación contra Oleg Boltin. De esta manera, Cobb sumó diez unidades, yéndose momentáneamente a la cima del sector; además, Boltin se convirtió en el primer eliminado de la competencia.

En un gran duelo, Konosuke Takshita dio cuenta del Phantasmo para asegurar ocho unidades, mientras que su rival está la borde de la descalificación.

Siguió otro reñido duelo, donde Yota Tsuji fue contundente en su ofensiva contra HENARE, ligando su cuarto resultado positivoi.

Desde el comienzo de la batalla, Ren Narita intentó sorprender a Yuya Uemura y cuando éste pareció retomar el control, llegó HOT con sus típicas intervenciones. Uemura frustró estos ataques ilegales, pero no pudo contra Narita, quien centró su ofensiva en sus extremidades inferiores para lograr su cuarto triunfo.

Los protagonistas de la estelar fueron David Finlay y Hirooki Goto. Ambos ofrecieron una tremenda lucha y Finlay esperaba empatar a Cobb en la cima, pero se vio sorprendido por un aguerrido veterano que no estaba dispuesto a caer. De esta manera, Goto aseguró su cuarta victoria que celebró de gran forma con sus dos pequeños hijos.

Los resultados completos son:

NJPW «G1 CLIMAX 34», 07.08.2024

Tokyo Korakuen Hall

1,504 Espectadores

1. Great-O-Khan y Callum Newman vencieron a SANADA y TAKA Michinoku (5:47) con la Os Cutter de Newman sobre TAKA.

2. Gabe Kidd y Jake Lee vencieron a Shota Umino y Tomoaki Honma (4:30) con un Lariat de Kidd sobre Honma.

3. Shingo Takagi y Tetsuya Naito vencieron a «King of Darkness» EVIL y Dick Togo (6:13) con la Pluma Blanca de Naito sobre Togo.

4. G1 Climax – Grupo B: Jeff Cobb [10] venció a Oleg Boltin [4] (10:14) con la Tour of the Island.

5. G1 Climax – Grupo B: Konosuke Takeshita [8] venció a El Phantasmo [4] (17:22) con un Raging Fire.

6. G1 Climax – Grupo B: Yota Tsuji [8] venció a HENARE [6] (15:38) con un Gene Blaster.

7. G1 Climax – Grupo B: Ren Narita [8] venció a Yuya Uemura [6] (11:42) con un Double Cross.

8. G1 Climax – Grupo B: Hirooki Goto [8] venció a David Finlay [8] (17:51) con un Modified GT-R.

– G1 Climax 34 – Clasificación Parcial:

Grupo A:

1. Zack Sabre Jr. [10]

2. «King of Darkness» EVIL [10]

3. SANADA [8]

-. Tetsuya Naito [8]

5. Gabe Kidd [6]

-. Shota Umino [6]

-. Shingo Takagi [6]

-. Jake Lee [6]

-. Great-O-Khan [6]

10. Callum Newman [4]

Grupo B:

1. Jeff Cobb [10]

-. David Finlay [8]

3. Konosuke Takeshita [8]

-. Yuya Uemura [6]

-. HEANRE [6]

-. Ren Narita [8]

-. Hirooki Goto [8]

-. Yota Tsuji [8]

9. Oleg Boltin [4]

-. El Phantasmo [4]