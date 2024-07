NJPW: «G1 Climax 34» Día 1 Inicia la competencia

Dio comienzo el torneo anual individual «G1 Climax 34» de New Japan Pro Wrestling desde el Osaka Prefectural Gymnasium.

► «G1 Climax 34» – Día 1

Esta es una edición renovada, ya que no aparecen las estrellas que salieron de la empresas (Okada, Ospreay, White) y aquellas que el tiempo ya alacanzó (Tanahashi, Ishii, YOSHI-HASHI, Taichi). En compensación, hay nuevas caras y jóvenes talentos que auguran una gran competencia. Todos los participantes vieron acción en un pletórico escenario.

Oleg Boltin y Ren Narita fueron los encargados de abrir la competencia. El poderoso kazajo dio muestra de que ya está listo para dar la batalla y estoico resistió los embates de Narita sobre sus brazos. Narita asumió el encuentro con seriedad, lejos de lo que venía haciendo habitualmente con HOT. A final, Boltin se quedó con los dos puntos, marcando un gran debut.

El otro debutante, Callum Newman de Empire United, no desmereció ante un Shota Umino que lució fuera de ritmo, luego de estar alejado del ring por lesión.

Un furioso HENARE se mostró decidido en su embate ante El Phantasmo, que se vio avasallado y no logró sumar.

Aunque la lucha entre Zack Sabre Jr. y Great-O-Kahn comenzó de manera nivelada y fuerte, la mayor experiencia de Sabre le valió llevarse su primer duelo de la competencia.

Siguió un choque intenso y de poder a poder entre Hirooki Goto y Jeff Cobb. Pero a pesar de que Goto ofreció buena resistencia, no pudo contra un luchador cuya eficiencia en este tipo de torneos es altísima.

En su primera presentación en NJPW y en el torneo, Jake Lee sorprendió a SANADA tras una breve pero buena batalla. Lee suma dos puntos y se vislumbra como un rival a tomar en consideración.

Yuya Uemura debuta en el torneo con una ofensiva sólida que le permitió doblegar de manera sobria a Dave Finlay, quien tuvo el control de las acciones la mayor parte del duelo, pero fue sometido en la frase final.

Luego de las bravatas de Gabe Kidd, donde criticó a sus rivales de grupo incluido EVIL, esta vez no pudo sostenerlas a pesar de que ambos se tundieron con todo. El final, como todo lo que hace EVIL fue polémico, luego de que Dick Togo lo ayudara a ganar de manera ilegal.

Explosiva resultó la batalla entre Konosuke Takeshita y Yota Tsuji. Ambos luchadores trasmitieron frescura y celeridad en sus combinaciones, pero en cuanto Takeshita capturó a su oponente, ya no lo soltó.

En el turno estelar se dio el choque entre elementos de LIJ. El líder Naito contra Shingo Takagi. Naito se vio fuera de forma y errático en algunas ofensivas, mientras que Takagi mostró su poder. Al final, Shingo Takagi logró capturar a su líder y lo rindió con su letal movimiento insignia.

Los resultados completos son:

NJPW «G1 CLIMAX 34», 20.07.2024

Osaka Prefectural Gymnasium (Osaka Edion Arena)

Asistencia: 4,177 Espectadores

1. G1 Climax – Grupo B: Oleg Boltin [2] venció a Ren Narita [0] (7:37) con una Kamikaze.

2. G1 Climax – Grupo A: Callum Newman [2] venció a Shota Umino [0] (9:46) con la Os Cutter.

3. G1 Climax – Grupo B: HENARE [2] venció a El Phantasmo [0] (9:26) con un Streets of Rage.

4. G1 Climax – Grupo A: Zack Sabre Jr. [2] venció a Great-O-Khan [0] (11:11) con un Zack Driver.

5. G1 Climax – Grupo B: Jeff Cobb [2] venció a Hirooki Goto [0] (7:24) con la Tour of the Island.

6. G1 Climax – Grupo A: Jake Lee [2] venció a SANADA [0] (4:57) con un FBS.

7. G1 Climax – Grupo B: Yuya Uemura [2] venció a David Finlay [0] (16:23) con una Hurricanrana.

8. G1 Climax – Grupo A: «King of Darkness» EVIL [2] venció a Gabe Kidd [0] (10:21) con la EVIL.

9. G1 Climax – Grupo B: Konosuke Takeshita [2] venció a Yota Tsuji [0] con un Spinning Falcon Arrow.

10. G1 Climax – Grupo A: Shingo Takagi [2] venció a Tetsuya Naito [0] (23:14) con un Last of the Dragon.

– G1 Climax 34 – Clasificación Parcial:

Grupo A:

1. Shingo Takagi [2]

-. Zack Sabre Jr. [2]

-. «King of Darkness» EVIL [2]

-. Jake Lee [2]

-. Callum Newman [2]

6. Tetsuya Naito [0]

-. Shota Umino [0]

-. SANADA [0]

-. Great-O-Khan [0]

-. Gabe Kidd [0]

Grupo B:

1. Jeff Cobb [2]

-. HENARE [2]

-. Yuya Uemura [2]

-. Konosuke Takeshita [2]

-. Oleg Boltin [2]

6. Hirooki Goto [0]

-. El Phantasmo [0]

-. Yota Tsuji [0]

-. David Finlay [0]

-. Ren Narita [0]