NJPW: Francesco Akira fuera por lesión

El luchador italo japonés y estrella de New Japan Pro Wrestling, Francesco Akira, hará un alto en su actividad luchística debido a una lesión en su mano derecha.

► Francesco Akira lesionado de una mano

Esto fue dado a conocer por la propia empresa del león, a través de un comunicado que se difundió en sus redes sociales.

Francesco Akira se lesionó la muñeca de la mano derecha el fin de semana durante su participación en el evento Global Wars UK de Revolution Pro Wrestling en Londres el 22 de agosto. Akira participó en el combate inaugural, que perdió contra Leon Slater de TNA.

En su anunció, NJPW señaló:

Francesco Akira sufrió una fractura en su muñeca derecha y se perderá la acción para permitir que la lesión sane. Nos disculpamos por cualquier preocupación ocasionada y agradecemos su comprensión. NJPW se une a los fans para desearle a Akira una pronta y completa recuperación.

Más tarde, el propio luchador comunicó en sus redes sociales:

El viernes pasado me lesioné durante una lucha en Inglaterra y necesitaré cirugía. Me tomaré un tiempo libre. Les pido disculpas por este anuncio repentino, pero gracias por su constante y cálido apoyo. ¡No me dejaré vencer por esto y volveré aún más fuerte!