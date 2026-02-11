NJPW: Firma de contratos para «The New Beginning in Osaka» | Yota Tsuji vs Jake Lee

por

New Japan Pro Wrestling llevó a efecto la conferencia de prensa previa a «The New Beginning in Osaka» donde campeones y retadores tuvieron su última confrontación previa al magno evento y se firmaron los contratos.

► Listos campeones y retadores para «The New Beginning in Osaka»

En primer lugar aparecieron Aaron Wolf y Ren Narita. Ellos se disputarán el Campeonato de Peso Abierto NEVER. Para Wolf es su primera defensa titular, mientras que Narita espera apoderarse del cinturón y devolverlo a House of Torture. Fiel a su estilo, Narita sentenció a Wolf, rociándolo con agua que escupió de su boca.

Knockout Brothers (OSKAR y Yuto-Ice) expondrá el Campeonato de Parejas IWGP por tercera ocasión, enfrentando por segunda vez a Shota Umino y Yuya Uemura. Los ánimos se caldearon entre ambos equipos, hasta que Uemura dio un cabezazo  a Yuto-Ice tras su incisiva diatriba, dejando en claro que la suya será una lucha sin cuartel.

Cerrando la conferencia de prensa, Yota Tsuji y su retador Jake Lee dejaron en claro que se terminaron los juegos mentales y que serán las acciones las que hablarán en su disputa por el Campeonato de Peso Completo IWGP.

Recordando el cartel:

NJPW «THE NEW BEGINNING IN OSAKA», 11.02.2026 
Osaka Prefectural Gymnasium (Osaka Edion Arena)

1. Special Tag Match: Hiromu Takahashi y Taiji Ishimori vs. Francesco Akira y Jakob Austin Young
2. Special Tag Match: Shingo Takagi y Drilla Moloney vs. Great-O-Khan y HENARE
3. NEVER Openweight Six Man Tag Team Title: Hirooki Goto, YOSHI-HASHI y Oleg Boltin (c) vs. Zack Sabre Jr., Ryohei Oiwa y Hartley Jackson
4. Special Singles Match: Gabe Kidd vs. Andrade El Idolo
5. Special Singles Match: David Finlay vs. Callum Newman
6. NEVER Openweight Title: Aaron Wolf (c) vs. Ren Narita
7. IWGP Tag Team Title: Yuto-Ice y OSKAR (c) vs. Shota Umino y Yuya Uemura
8. IWGP Heavyweight Title: Yota Tsuji (c) vs. Jake Lee

 

LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

Archivo de artículos