NJPW: Firma de contratos para «The New Beginning in Osaka» | Yota Tsuji vs Jake Lee

New Japan Pro Wrestling llevó a efecto la conferencia de prensa previa a «The New Beginning in Osaka» donde campeones y retadores tuvieron su última confrontación previa al magno evento y se firmaron los contratos.

► Listos campeones y retadores para «The New Beginning in Osaka»

En primer lugar aparecieron Aaron Wolf y Ren Narita. Ellos se disputarán el Campeonato de Peso Abierto NEVER. Para Wolf es su primera defensa titular, mientras que Narita espera apoderarse del cinturón y devolverlo a House of Torture. Fiel a su estilo, Narita sentenció a Wolf, rociándolo con agua que escupió de su boca.

Knockout Brothers (OSKAR y Yuto-Ice) expondrá el Campeonato de Parejas IWGP por tercera ocasión, enfrentando por segunda vez a Shota Umino y Yuya Uemura. Los ánimos se caldearon entre ambos equipos, hasta que Uemura dio un cabezazo a Yuto-Ice tras su incisiva diatriba, dejando en claro que la suya será una lucha sin cuartel.

Cerrando la conferencia de prensa, Yota Tsuji y su retador Jake Lee dejaron en claro que se terminaron los juegos mentales y que serán las acciones las que hablarán en su disputa por el Campeonato de Peso Completo IWGP.

Recordando el cartel:

NJPW «THE NEW BEGINNING IN OSAKA», 11.02.2026

Osaka Prefectural Gymnasium (Osaka Edion Arena)

1. Special Tag Match: Hiromu Takahashi y Taiji Ishimori vs. Francesco Akira y Jakob Austin Young

2. Special Tag Match: Shingo Takagi y Drilla Moloney vs. Great-O-Khan y HENARE

3. NEVER Openweight Six Man Tag Team Title: Hirooki Goto, YOSHI-HASHI y Oleg Boltin (c) vs. Zack Sabre Jr., Ryohei Oiwa y Hartley Jackson

4. Special Singles Match: Gabe Kidd vs. Andrade El Idolo

5. Special Singles Match: David Finlay vs. Callum Newman

6. NEVER Openweight Title: Aaron Wolf (c) vs. Ren Narita

7. IWGP Tag Team Title: Yuto-Ice y OSKAR (c) vs. Shota Umino y Yuya Uemura

8. IWGP Heavyweight Title: Yota Tsuji (c) vs. Jake Lee