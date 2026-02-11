NJPW: Firma de contratos para «The New Beginning in Osaka» | Yota Tsuji vs Jake Lee

New Japan Pro Wrestling llevó a efecto la conferencia de prensa previa a «The New Beginning in Osaka» donde campeones y retadores tuvieron su última confrontación previa al magno evento y se firmaron los contratos.
► Listos campeones y retadores para «The New Beginning in Osaka»
En primer lugar aparecieron Aaron Wolf y Ren Narita. Ellos se disputarán el Campeonato de Peso Abierto NEVER. Para Wolf es su primera defensa titular, mientras que Narita espera apoderarse del cinturón y devolverlo a House of Torture. Fiel a su estilo, Narita sentenció a Wolf, rociándolo con agua que escupió de su boca.
Knockout Brothers (OSKAR y Yuto-Ice) expondrá el Campeonato de Parejas IWGP por tercera ocasión, enfrentando por segunda vez a Shota Umino y Yuya Uemura. Los ánimos se caldearon entre ambos equipos, hasta que Uemura dio un cabezazo a Yuto-Ice tras su incisiva diatriba, dejando en claro que la suya será una lucha sin cuartel.
Cerrando la conferencia de prensa, Yota Tsuji y su retador Jake Lee dejaron en claro que se terminaron los juegos mentales y que serán las acciones las que hablarán en su disputa por el Campeonato de Peso Completo IWGP.
Recordando el cartel:
NJPW «THE NEW BEGINNING IN OSAKA», 11.02.2026
Osaka Prefectural Gymnasium (Osaka Edion Arena)
1. Special Tag Match: Hiromu Takahashi y Taiji Ishimori vs. Francesco Akira y Jakob Austin Young
2. Special Tag Match: Shingo Takagi y Drilla Moloney vs. Great-O-Khan y HENARE
3. NEVER Openweight Six Man Tag Team Title: Hirooki Goto, YOSHI-HASHI y Oleg Boltin (c) vs. Zack Sabre Jr., Ryohei Oiwa y Hartley Jackson
4. Special Singles Match: Gabe Kidd vs. Andrade El Idolo
5. Special Singles Match: David Finlay vs. Callum Newman
6. NEVER Openweight Title: Aaron Wolf (c) vs. Ren Narita
7. IWGP Tag Team Title: Yuto-Ice y OSKAR (c) vs. Shota Umino y Yuya Uemura
8. IWGP Heavyweight Title: Yota Tsuji (c) vs. Jake Lee