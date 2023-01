NJPW: Estipulaciones de Takagi y O-Khan

New Japan Pro Wrestling dio a conocer las estipulaciones para la lucha entre Shingo Takagi y Great-O-Khan para “The New Beginning in Nagoya”.

► Definida la estipulación para la estelar de “The New Bwginning in Nagoya”

Shingo Takagi defenderá el Campeonato Provisional King of Pro Wrestling 2023 contra Great-O-Khan el 22 de enero en el evento The New Beginning en Nagoya. Antes del choque, los dos luchadores eligieron sus estipulaciones, que fueron votadas por los aficionados.

Se emitieron más de 29.000 votos con un 60,7 por ciento correpondientes a un combate con reglas de MMA en comparación con el 39,3 por ciento para la opción de caída de 30 conteos. La opción ganadora fue la propuesta por el retador de United Empire. Pero a esta se suma una estipulación adicional, donde el vencedor será también el contendiente número uno por el Campeonato Mundial de Peso Completo IWGP.. Shingo está listo para desafiar a Kazuchika Okada por el título en NJPW The New Beginning en Osaka, pero si pierde, este boleto de contendiente sería para Great-O-Khan.

En el combate de reglas de MMA, cada luchador puede usar un gi de artes marciales y el combate solo se puede ganar por nocaut, nocaut técnico o sumisión. También habrá luchadores sirviendo como leñadores fuera del ring para el combate, obviamente entre ellos estarán los integrantes de United Empire, así como los de los Ingobernables de Japón, apoyando a su respectivo compañero.

Takagi terminó 2022 como campeón oficial de KOPW de NJPW. Se convirtió en el campeón provisional de 2023 al derrotar a Toru Yano, SHO y O-Khan en un combate a cuatro bandas en New Year Dash a principios de este mes.