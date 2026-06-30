NJPW: Es oficial, Shota Umino vs Gabe Kidd por el Campeonato Global IWGP

New Japan Pro Wrestling dio a conocer la siguiente lucha titular que sostendrá el flamante poseedor del Campeonato Global de Peso Completo IWGP, Shota Umino.
► Shota Umino y Gabe Kidd se enfrentarán
Se trata de Gabe Kidd y este combate quedó oficializado luego de la exitosa primera defensa que Umino concretó en «Forbidden Door«, el fin de semana, donde se impuso a PAC.
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Será el 6 de julio cuando Umino enfrente a ex campeón Global del Peso Completo, Gabe Kidd, quien buscará su segundo reinado.
Hace unas semanas, Gabe Kidd arremetió contra Umino luego de que éste se apoderara del cinturón blanco, en el curso de Dominion 6.14, en protesta porque Umino es aliado de la facción Death Riders de AEW.
La lucha tendrá lugar en el Tokyo Korakuen Hall, siendo la primera ocasión, desde la creación del título en 2024, que el cetro se dispute en dicho recinto.
En esa misma función, YOH expondrá el Campeonato de Peso Jr. IWGP contra Francesco Akira, quien ganó su derecho a contender tras ganar una lucha de eliminación contra tres luchadores más.
Además, se definirán los dos últimos lugares para el G1 Climax 36 cuando OSKAR se enfrente a Yujiro Takahashi, y El Phantasmo luche contra Ryohei Oiwa.
El cartel queda así:
NJPW «Road To G1 Climax», 06.07.2026
Tokyo Korakuen Hall
1. Yuya Uemura, Taichi, El Desperado y Masatora Yasuda vs Ren Narita, SANADA, DOUKI y SHO.
2. Oleg Boltin, Aaron Wolf, Hirooki Goto y Tatsuya Matsumoto vs. Yota Tsuji, Shingo Takagi, Yuto-Ice y Daiki Nagai.
3. Tiger Mask Final 3 Way Tornado Match: Tiger Mask y Jado vs. Taiji Ishimori y Gedo vs. Yoshinobu Kanemaru y Dick Togo.
4. G1 Climax 36 Block B Participation Decision Match: OSKAR vs. Yujiro Takahashi.
5. G1 Climax 36 Block A Participation Decision Match: El Phantasmo vs. Ryohei Oiwa.
6. IWGP Global Heavyweight Title: Sjhota Umino (c) vs. Gabe Kidd.
7. IWGP Jr. Heavyweight Title: YOH (c) vs. Francesco Akira.