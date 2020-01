Luego de las emociones vividas en Wrestle Kingdom 14 y New Year Dash 2020, la empresa del león celebró una conferencia de prensa donde hizo oficial el duelo entre Tetsuya Naito vs. KENTA en The New Beginning 2020.

En el cierre del día 2 del magno evento celebrado en el Tokyo Dome, Tetsuya Naito se coronó como el primer doble campeón de NJPW, venciendo a Kazuchika Okada y quedándose con el Campeonato de Peso Completo IWGP y el Campeonato Intercontinental IWGP, luego de una emocionante batalla.

Justo cuando Naito celebrara la culminación de su sueño, llegó KENTA y lo agredió propinándole un golpe de antebrazo, seguido de PK y G2S. KENTA levantó los cinturones y se sentó sobre Naito.

Al día siguiente, en New Year Dash, KENTA volvió a la carga en sus ataques contra el líder Ingobernable, dejando manifiesto por retar por el Double Gold Dash.

Por tal motivo, la directiva dio su aval para que se lleve a cabo este duelo, que tendrá lugar en el cierre de la gira «The New Beginning 2020» en el Osaka Castle Hall. Ésta será la primera defensa titular de Naito; además, es la primera ocasión que KENTA luchará por el máximo cetro de NJPW, desde su arribo a la empresa en julio pasado.

Hay que recordar que KENTA inició su accionar en NJPW con motivo del torneo G1 Climax 2019. siendo una de las gratas sorpresas de dicha competencia. En agosto se apoderó del Campeonato de Peso Abierto NEVER, doblegando a Tomohiro Ishii. Este cetro lo perdió en la segunda función de WK14 ante Hirooki Goto.

Pero en el mes de septiembre, desafió a Kota Ibushi por su derecho a contender por el Campeonato de Peso Completo IWGP, misión en la que falló; por tal motivo ahora se encuentra ante su gran oportunidad.

Pero Naito no se quedará con los brazos cruzados, ya que tiene pensado hacer pagar a KENTA por las agresiones de la que lo hizo objeto, además de que le lanzó un desafío abierto.